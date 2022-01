El alcalde de Zaragoza denuncia el “sectarismo” de Sánchez con Castilla y León en el reparto de los Fondos Europeos

El PP de Valladolid continúa con sus actos de campaña, de cara a las elecciones del 13 de febrero. En la mañana de este lunes, 31 de enero, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, ha acompañado en Valladolid a Jesús Julio Carnero, cabeza de lista del PP por Valladolid y a Conrado Íscar, presidente del partido en la provincia.

El primer edil de Zaragoza es también presidente del PP en Aragón y portavoz en la Federación Española de Municipios y Provincias de los “populares” y ha querido hablar de la labor municipalista, cargando también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Las políticas de Pedro Sánchez han maltratado a los ayuntamientos. De todos los gobiernos europeos parecidos en Europa solo hay uno que no ha creado un fondo de ayuda a ayuntamientos, el de España, que no se ha preocupado por alcaldes ni ayuntamiento que no han dado líneas de ayuda en pandemia”, ha asegurado Azcón.

Además ha añadido que esto “se traslada a los Fondos Europeos” y a un “reparto sectario” denunciado por Mañueco con el que ha expresado “su solidaridad”. “Castilla y León es una Comunidad que está siendo tratada de forma sectaria en el reparto de los fondos y los ayuntamientos están siendo maltratados. Entiendo a Mañueco porque como alcalde sufro lo mismo”, ha señalado Azcón, del PP, que gobierna en Zaragoza mientras que en la Comunidad lo hace el PSOE.

“El sectarismo con el que actúa Pedro Sánchez en Castilla y León y en Zaragoza es a lo que hay que decir no y basta en las elecciones. Hay otra forma de gobernar, es la que hace Alfonso Fernández Mañueco”, ha finalizado el primer edil de Zaragoza.

Además ha ensalzado la labor del Gobierno regional en materia de Educación, de Sanidad y de eliminación de impuestos añadiendo que viene a Valladolid y a la Comunidad a “aprender” de las “buenas prácticas y de las políticas que solucionan la vida en Castilla y León”.

Jorge Azcón junto a Jesús Julio Carnero

Un fondo de cohesión de 20 millones de euros anuales

El cabeza de lista del PP por Valladolid a las elecciones del 13 de febrero, Jesús Julio Carnero ha ensalzado la labor de Azcón y ha hablado de municipalismo asegurando que Mañueco quiso ofrecer “una atención específica a través de municipios y diputaciones creando un fondo COVID”.

“Se ha creado en pocas Comunidades Autónomas. La primera por el volumen de euros es Castilla y León. 95 millones de euros del fondo extra covid que en la provincia de Valladolid ha supuesto la llegada para ayuntamientos y diputaciones de 12,7 millones”, ha añadido Carnero.

Además ha añadido que “van a crear un fondo de cohesión territorial con 20 millones de euros anuales” que “va a buscar corregir desequilibrios en zonas de la Comunidad y en la provincia de Valladolid para estar más equilibrados en zonas de la región para buscar el equilibrio y que sean más justos”.

El PP continúa con su campaña, con la visita de diferentes líderes nacionales, en busca de impulsar a Alfonso Fernández Mañueco a la victoria para las elecciones del 13 de febrero.

