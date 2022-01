Margarita Robles pide "no dramatizar" con Ucrania: "No hay invasión militar, sólo una amenaza"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confía en que la diplomacia se imponga y pide "no dramatizar" en la crisis entre Ucrania y Rusia ya que "no hay agresión ni invasión militar" aunque sí una "amenaza", motivo por el cual "la OTAN activa una política de disuasión".

"No podemos negar la evidencia de una situación de peligro y riesgo", ha reconocido Robles, que apuesta por la diplomacia y el diálogo para "tener un final feliz". "Confío en que se imponga el sentido común. Son procesos de diálogo largos y complicados, pero vamos a tener la confianza de que van a tener éxito", ha señalado este martes en la SER.

La titular de Defensa ha insistido en que las misiones de la OTAN en Ucrania tienen como único objetivo "disuadir" porque, de momento, no se ha producido ninguna invasión o ataque. "Hay una implicación absoluta de los países de la UE y de la OTAN", ha apuntado Robles, que considera que "quizás el problema con Ucrania se está visualizando mucho, pues hay 34 guerras declaradas en todo el mundo y no podemos mirar para otro lado".

"Tenemos que ser muy conscientes de la realidad", ha continuado Robles, que ha remarcado en varias ocasiones en que España y la OTAN tienen una "apuesta clara por la defensa de la paz y la democracia" y que las misiones de nuestro país en el extranjero son "permanentes de estabilidad y de disuasión" y, en ningún caso, ofensivas. "España lleva mucho tiempo en su compromiso con la OTAN. Todas han sido aprobadas por el Parlamento", ha recordado.

Margarita Robles ha defendido la participación de España en la crisis entre Ucrania y Rusia y ha dejado claro que "España no ha enviado más refuerzos". "Hay unos compromisos para garantizar estabilidad en la zona del Atlántico Norte. Sólo hemos adelantado un par de semanas lo que estaba previsto", ha dicho, en referencia a la fragata Blas de Lezo, que ya está camino del Mar Negro.

"No a la guerra"

Preguntada por las críticas de Unidas Podemos a la participación de España en la misión de la OTAN en Ucrania, Robles se ha mostrado tajante. "En el 'no a la guerra' estamos todos. España tiene 3.000 soldados en misiones. Nadie puede atribuirse el no a la guerra, pero no podemos mirar a otro lado. Hay 34 guerras abiertas", ha dicho.

Sobre la relación de España con EEUU después de que Joe Biden excluyera ayer a Pedro Sánchez de una videollamada de urgencia con los aliados europeos sobre Ucrania, Robles ha explicado que la relación entre ambos países es "absolutamente permanente". "Se manifiesta en videoconferencias y en actuaciones que no tienen salida a la luz pública", ha proseguido.

Por último, la ministra de Defensa ha negado que desde el Gobierno le hayan recitificado, como dijo este lunes el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en una tertulia radiofónica en la SER. "España está por las medidas diplomáticas. Como tiene tiempo, a Iglesias le pido que escuche bien mis palabras", ha respondido.

Sigue los temas que te interesan