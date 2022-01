Iglesias dice que Sánchez 'asesinó' a Redondo y a Ábalos con 'la frialdad de un francotirador soviético'

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, confiesa en un artículo publicado en un digital catalán que envidia y admira la "frialdad" con la que Pedro Sánchez "asesinó políticamente" a sus más estrechos colaboradores, en la remodelación de gobierno del pasado verano.

Iglesias alude en todo momento en un tono elogioso, lleno de ironía, al presidente del Gobierno, al que califica como "un hombre reservado y templado como pocos".

"Pedro Sánchez es un líder al que le sienta bien el cargo de presidente", escribe Pablo Iglesias en el artículo publicado en la web política&prosa. "Su físico envidiable (ni en los Estados Unidos han tenido presidentes así) y, sobre todo, su temperamento calmado, le ayudan mucho a la hora de proyectar una imagen de líder seguro y convencional en tiempos nada convencionales como los que vive nuestro país", añade.

"Ese temperamento", continúa el ex vicepresidente del Gobierno, "es el que también le ha permitido ejecutar sus asesinatos políticos, como el del propio Redondo y el de sus principales colaboradores, con la frialdad propia de un francotirador soviético". Como se recordará, Sánchez destituyó de un golpe al jefe de gabinete Iván Redondo, a la vicepresidenta Carmen Calvo y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otros.

El exlíder de Podemos reconoce que envidia la "frialdad" con la que Sánchez se deshizo de los colaboradores que le habían llevado hasta La Moncloa: "Lo digo con admiración, no se crean. En política no está mal sufrir a la hora de tomar decisiones difíciles; es una señal de humanidad. Pero cuántos disgustos me habría ahorrado yo si hubiera aprendido más del presidente a la hora de cortar por lo sano y a tiempo", indica.

Sin embargo, tampoco a Pablo Iglesias le tembló la mano a la hora de "cortar por lo sano" en su propio partido. Las sucesivas purgas internas (en las que rodaron las cabezas de Tania Sánchez, Íñigo Errejón, Ramón Espinar, Carolina Bescansa, Rita Maestre, Luis Alegre, Sergio Pascual y Pablo Bustinduy, entre otros) aceleraron la descomposición del partido morado.

Iglesias asegura que tras la "desconcertante" crisis de gobierno del pasado mes de julio, el presidente Sánchez se ha puesto en manos del aparato del partido de Ferraz y los barones socialistas: "Vuelve a cabalgar con sus viejos cowboys, algunos de los cuales le traicionaron en el pasado".

"Nunca pensé", admite el exlíder de Podemos, "que Sánchez dejaría marchar a Redondo ni tampoco que prescindiera de figuras tan cruciales para su ascenso a la secretaría general del PSOE y a la presidencia del gobierno como José Luis Ábalos o Carmen Calvo".

En su artículo dedica elogios aún mayores al exjefe de gabinete Iván Redondo, al que compara con el mayor campeón de ajedrez de la historia, Bobby Fischer, quien acabó renegando de la nacionalidad norteamericana, aplaudió los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y finalmente se exilió en Islandia.

"Iván es un tipo infrecuente, sin una ideología definida", explica el ex vicepresidente, "que no procede de ninguna escuela concreta de consultores ni está vinculado a ninguna tradición política. Venía, además, de trabajar para el PP en lugares alejados de la política estatal, la Junta de Extremadura y Badalona, donde prestó sus servicios nada menos que al xenófobo Xavier García Albiol".

La gran habilidad de Iván Redondo, explica Iglesias, es el juego de "ajedrez aleatorio", que consiste en dar golpes de audacia para descolocar a los adversarios políticos.

Pablo Iglesias recuerda que fue Redondo quien convenció a Pedro Sánchez para presentar contra Mariano Rajoy "una moción de censura que a priori tenía perdida y que, de hecho, buena parte del PSOE no deseaba. Sin embargo, solo el hecho de presentarla generó un enorme desconcierto. Y gracias a ese desconcierto nos llegó a otros la hora de ser también audaces para jugar nuestras cartas".

Buena parte de los éxitos de Podemos, explica Iglesias, se deben a la misma estrategia de guerra relámpago: "Nosotros siempre teníamos una posición débil frente a los adversarios políticos y mediáticos y sólo podíamos superarles con movimientos audaces. Cuando la estructura mediática de fuerzas te es hostil, a la larga estás condenado y por eso hay que romper la partida de vez en cuando y 'lanzar triples'".

En su artículo, Iglesias acaba aventurando que el presidente Sánchez ha prescindido de su todopoderoso jefe de gabinete porque ya ha aprendido todos sus trucos. Pablo Iglesias encabeza su artículo con una cita muy oportuna de Danton: "¡Siempre audaces!"

El exlíder de Podemos deja entrever así uno de sus referentes ideológicos: el líder jacobino de la Revolución Francesa que acabó decapitado en la guillotina, tras haber utilizado este instrumento para deshacerse de decenas de rivales políticos.

