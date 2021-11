Pablo Iglesias augura elecciones en 2022: "España Vaciada y Yolanda Díaz rompen el tablero"

Pablo Iglesias ha contado "un secreto" en su colaboración de este lunes en RAC1, o como tal lo ha presentado, que asegura no podría haber contado como político pero sí en su "nueva condición de analista": "Las grandes decisiones políticas no las toman los servidores públicos sino los estrategas". Así las cosas, vaticina, Pedro Sánchez convocará elecciones en 2022, un año antes de que expire su mandato.

El exvicepresidente del Gobierno cree que el presidente no está en Moncloa precisamente por ser "buen o mal servidor público" sino por su capacidad para anticiparse a los acontecimientos y actuar en consecuencia, siguiendo intereses estrictamente políticos. "No hace falta haber leído a Sun Tzu para saber que para hacer la guerra es determinante elegir el momento y el terreno de combate".

Iglesias ve dos factores que van a "romper por completo el tablero": España Vaciada y Yolanda Díaz. Según un reciente sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, España Vaciada obtendría 15 escaños si se celebrasen hoy comicios. Con apenas un 1,1% de los votos, sería determinante para decantar el color del ejecutivo. El "proyecto de país" de Díaz empezó a tomar forma este pasado sábado con un acto en Valencia.

¿Habrá elecciones en 2022? Os cuento un secreto 👇🏻 pic.twitter.com/w1PkLjk7tl — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 15, 2021

"Un escenario muy complicado"

El exsecretario general de Podemos contempla las municipales y autonómicas de 2023 como procesos que "no pintan bien para la izquierda" ni mucho menos los meses posteriores. "Mucho ojo con la España Vaciada", ha advertido Iglesias, así como con la posible "consolidación a la izquierda de Sánchez de una opción política que penetre en su terreno electoral, que es básicamente lo que significa Yolanda Díaz".

Para Iglesias, Sánchez, con un "escenario muy complicado" ante sí, tiene poco que ganar si lleva la legislatura hasta el final. Por otro lado, valora el exvicepresidente, el PSOE "no querría repetir un gobierno de coalición" y "los poderes económicos no aceptarían" un resultado parejo o cercano de Unidas Podemos y PSOE.

Hay un factor más, apunta Iglesias, que es que España preside la Unión Europea en 2023, pero a su juicio este factor no tendría peso a la hora de plantear un adelanto electoral o no: "Lo de la presidencia viste mucho, pero no hay un solo estudio demoscópico que diga que da un solo voto más".

Sigue los temas que te interesan