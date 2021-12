Podemos se desentiende de Alberto Rodríguez y le deja solo en su petición de recuperar el escaño

Lo que, a todas luces, era una noticia digna de anunciar a bombo y platillo ha sido, deliberadamente o no, pasada por alto por Podemos.

Alberto Rodríguez, el que fue el secretario de Organización del partido, pidió este miércoles a la Mesa del Congreso de los Diputados recuperar, "sin más demoras", su acta como parlamentario y su escaño en la Cámara Baja. Un asiento que, hasta en dos ocasiones, ha sido rechazado por los candidatos morados que le sucedían en la papeleta electoral.

Pero ahora, tras el escrito del canario dirigido a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, Podemos, el partido que el pasado octubre le presentaba como una víctima de una sentencia injusta -y a ella, como una autoridad incapaz de defender la "separación de poderes"- responde con el mutismo. Rodríguez fue condenado por el Tribunal Supremo por propinar una patada a un policía y la presidenta del Congreso le retiró su acta, en cumplimiento de la sentencia.

El propio expolítico, este jueves por la tarde, sí se ha expresado a través de su perfil de Twitter. Ha cargado contra el PSOE, cuyo portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, pedía que el exparlamentario fuera sustituido por el siguiente nombre en la lista electoral.

"¿Por qué responde el PSOE a una petición legítima que realizo, como parte de mi defensa jurídica, a la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Meritxell Batet, que debe actuar como presidenta de la Cámara, manteniendo la neutralidad debida?", escribía.

¿Qué opinan sus socios de Gobierno estatal y canario ante esto?, ¿quedarán impunes estas declaraciones demostrando un ataque sin disimulo a la separación de poderes y una maniobra política para eliminar un rival incómodo para sus intereses? — Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) December 30, 2021

Y lanzaba un dardo a Podemos, su antiguo partido, del que dejó de ser militante el pasado octubre, sin citarlo expresamente: "¿Qué opinan sus socios de Gobierno estatal [socios del PSOE] y canario ante esto?", se preguntaba, tras autodefinirse como un "rival incómodo para sus intereses".

"Dije que iba a luchar hasta el último aliento para que se haga justicia y recuperar la voluntad democrática de buena parte del pueblo canario y eso voy a hacer. Me cueste lo que me cueste y caiga quien caiga. Con el pueblo no se juega", sentenciaba su escrito en redes sociales.

Sin apoyo público

Ningún miembro de la plana mayor del partido ha salido a defender a su exdiputado. Mutismo también en los canales oficiales de Telegram de la formación, una de sus habituales vías de difusión de sus iniciativas, éxitos, propuestas y reproches. Sin rastro de El Rastas en los canales oficiosos, como Guerrilla 2.0, más reivindicativo que los adscritos públicamente a la formación.

Ni Ione Belarra —secretaria general de los morados— ni su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias, se han pronunciado en sus redes sobre el asunto. Tampoco Pablo Echenique, portavoz del partido en el Congreso, ni Isa Serra, portavoz de la formación. Los tres últimos sí encontraron tiempo para glosar la decisión de la Justicia belga de extraditar al rapero Valtònyc, que tuvo lugar el pasado martes. Sin ninguna mención en la cuenta oficial de Twitter del partido ni en la de Podemos Canarias.

EL ESPAÑOL ha tratado de recabar sin éxito una postura oficial de la formación sobre el asunto. También, y con la misma fortuna, la valoración de varios de sus miembros sobre la última petición de Alberto Rodríguez de volver al Congreso de los Diputados.

Además del PSOE, el PP se opone al retorno de El Rastas a la Cámara Baja. La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, asegura que, "políticamente, es una vergüenza que no sólo dimitiera un diputado condenado por agresión a la autoridad, sino que se resistiera a cumplir la sentencia y ahora, además, se aferre al escaño y exija algo fuera de la legalidad como es la revocación de su inhabilitación".

El pasado 15 de diciembre, Podemos organizó en el Congreso una serie de coloquios acerca de, precisamente, la "criminalización de la protesta" y los "montajes policiales" que provocan "condenas injustas". Unas palabras idénticas a las que, semanas atrás, empleaban para definir la pena impuesta a Rodríguez. En dicho acto, en el que se repasaron otros procesos judiciales —'Los Seis de Zaragoza', Pablo Hàsel, Valtònyc...—, no se mencionó el de Rodríguez, que había sido condenado apenas dos meses atrás.

Reproches de Rodríguez

Los dardos de Rodríguez de este jueves no han sido los primeros que lanza públicamente contra Podemos. En el programa Salvados (La Sexta) emitido el 14 de noviembre, el exdiputado confesó que creía que Unidas Podemos pudo haber hecho más por él; por impedir que se le "robara" —así lo definió— el escaño a 64.000 canarios.

Asimismo, sugirió incluso que su destino hubiera sido otro si hubiese pertenecido a otro partido, como el PSOE, o tenido otro apellido.

