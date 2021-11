Egea se defiende de Ayuso y Cayetana ante los líderes provinciales: "Al secretario general siempre le atacan"

En muchos sentidos, y aun cuando le vaya en el sueldo, Teodoro García Egea es un hombre asediado. Asediado por las críticas internas y externas que le consideran responsable de la crisis del PP de Madrid, la misma que lleva marcando la actividad del primer partido de la oposición en lo que va de curso político; asediado, más en concreto, por el enfrentamiento que mantiene con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien como es ya célebre ha llegado a bloquearle los mensajes de teléfono; y más que asediado, vilipendiado incluso, por el explosivo libro de la ex portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo.

Se trata de una obra también prolija en invectivas contra Pablo Casado, pero que sobre todo le señala a él como principal responsable de su destitución y le acusa de manejar el partido de manera atrabiliaria y haciendo incluso bullying a sus compañeros.

El fiel número dos de Casado trata de resistir estas y otras embestidas, aunque en su entorno confiesan ya el hartazgo por una situación de la que se consideran víctimas. Y fruto de ese hartazgo el propio García Egea va dejando frases en sus intervenciones en público que conviene no pasar por alto, e incluso subrayar. Este viernes, durante el encuentro en León con todos los presidentes provinciales e insulares del Partido Popular -con los que este sábado estará Casado- la mano derecha del líder de la oposición se defendía de estas críticas.

Cayetana Álvarez de Toledo, la semana pasada en el Congreso. EFE

"Efectivamente, a los secretarios generales se nos critica mucho. Pero eso es porque se hace bien el trabajo. Con lo cual, no hay ningún problema, hay que seguir trabajando, seguir perseverando", afirmaba Egea, dirigiéndose a su homólogo a nivel autonómico, Francisco Vázquez Requejo.

Ante él y ante otros importantes dirigentes, como los vicesecretarios nacionales de Territorial y Organización, Antonio González Terol y Ana Beltrán, y el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Egea ponía en valor los "frutos" de su gestión desde que en 2018 la nueva dirección casadista se hiciera con las riendas del partido relevando a la de Mariano Rajoy.

García Egea saluda a los asistentes al encuentro en León. EFE

"Recordemos que durante estos tres años de presidencia de Pablo Casado las cosas no han sido fáciles. Pero por primera vez en la historia hemos gobernado Andalucía, hemos conseguido formar gobiernos de la libertad con dos socios que ni se hablaban [Ciudadanos y Vox, aunque en los ejecutivos autonómicos solo con los primeros en el gabinete] en Madrid, Castilla y León y otros lugares de España. Hemos conseguido recuperar ayuntamientos tan importantes como Madrid o Zaragoza", remarcaba.

Sobre esto último, no dudaba en presumir ante los suyos: "Creo que podemos estar orgullosos de lo hecho estos tres años, porque creo que nadie cogió un partido en una situación tan difícil y lo tenemos hoy encaminado para la victoria, para conseguir recuperar La Moncloa para los españoles".

Para rematar su aviso a navegantes, García Egea pedía a sus compañeros "que no nos distraigamos. El enemigo, el adversario nos quiere distraer. Pero nosotros no podemos permitirnos ese lujo. No tenemos tiempo para distraernos", enfatizaba su mensaje. Un alegato sin una sola mención a Ayuso, que después de su arrollador triunfo del pasado 4-M gobierna en solitario en Madrid, y tampoco a Álvarez de Toledo.

Aunque sobre esta última sí hacía, como en varias ocasiones anteriores, una mención velada, al recordar sin nombrarla que propuso un Gobierno de "concentración" con Pedro Sánchez. "Recordemos que había algunos que querían que hiciéramos presidente a Sánchez. Nosotros, todos los que estáis aquí, ¿os lo imagináis? No hubiéramos podido hacer esta reunión, si le llegamos a hacer presidente. Por lo tanto, vamos a aprender de todo lo vivido", concluía su argumento.

