Moreno pide a Ayuso y a Génova dejar los "enredos estériles": el objetivo es derrocar a Sánchez

La segunda jornada del Congreso del PP andaluz ha culminado con un golpe en la mesa por parte de Juanma Moreno. La sensación, entre ayer y hoy, en el seno del PP-A es que la pugna de Ayuso con Génova ha enturbiado lo que debía ser un acto de partido triunfal para consolidar y ensalzar durante cuatro años la figura del también presidente de la Junta de Andalucía.

Por ello, Juanma Moreno ha tomado por fin la palabra, solo y ante los casi 1.500 compromisarios andaluces. En su alegato final antes de someter su candidatura a la votación para salir reelegido presidente de la formación, ha dedicado dos minutos en los que ha lanzado un mensaje directo a Isabel Díaz Ayuso y a Génova, tras los rifirrafes producidos entre ellos y que han acabado trasladando también al Congreso regional del PP andaluz.

“Dejémonos de enredos que no interesan a nadie. Centrémonos en lo importante, los andaluces, y en cambiar el pésimo Gobierno de Pedro Sánchez del Gobierno de España. Ese es el objetivo. Sólo ese”.

Porque “cuando nos hemos distraído en asuntos internos que ni entienden los ciudadanos ni les importa… cuando hemos empujado todos juntos, el Partido Popular ha llegado muy lejos”.

"Unidad, unidad, unidad"

Moreno ha continuado con una contundente reflexión sobre ese objetivo prioritario que ha recordado a su partido a nivel nacional y a la presidente de la Comunidad de Madrid. “Ese es el camino”, ha reflexionado Moreno, “el camino de la unidad, la unidad, la unidad” ha remarcado tres veces la palabra que considera que es clave. “Unidad, y empujar, y a hacer grandes cosas por España y por Andalucía”. Porque en la unidad “está nuestra fuerza, nuestro motor y nuestro entusiasmo, y ahí es donde estamos nosotros”.

Tras ser interrumpido por el plenario aclamándole como ‘presidente, presidente’, Juanma Moreno hizo otra reflexión. “Este es un congreso de Andalucía y para Andalucía”. El mensaje tampoco es menor. Se trata de un cónclave que es el primero de un presidente del PP al frente de la Junta de Andalucía, pero las fricciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Teodoro García Egea se han cobrado todo el protagonismo.

Por ello, puntualizó Moreno, “a los andaluces son a los únicos que nos debemos”,a los que le profesa “máxima lealtad” y a los que debe “todas mis decisiones” refiriéndose a la fecha de un posible adelanto electoral.

El viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid intervino en el Congreso regional para darle a Juanma Moreno "un consejo": que los presidentes autonómicos "tenemos la potestad de convocar las elecciones".

Ayuso recomendó al dirigente andaluz "que vueles libre, que tomes tus propias decisiones", instándole, por tanto, a que no permita que haya imposiciones desde Génova para adelantar los comicios autonómicos. Luego añadió que "estos días estoy escuchando que te vas a desgastar, y solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no les valiente y quien no tiene las ideas claras ni un rumbo fijo".

El sábado, el mismo Juanma Moreno advirtió a los periodistas que él siempre ha sido "y siempre" será libre. La intervención posterior del secretario general del PP, Teodoro García Egea, incluyó un mensaje dirigido al dirigente andaluz que era también una respuesta a Ayuso. "Ninguno tenemos que venir de fuera a decirle lo que tiene que hacer". Porque él (Juanma Moreno) sabe muy bien que por encima de todo, están los intereses de los andaluces y de Andalucía". Y remarcó que "Moreno vuela solo".

