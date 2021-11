La venganza del portavoz de Cs tras atacarle Odón Elorza con ETA: "Me grita para acallar su conciencia"

La llamada Ley de Memoria Democrática continúa generando más discordia que concordia. En el pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados fue el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, quien estalló contra una norma que deja sin efecto parte de la Ley de Amnistía, promulgada en 1977, y que extiende los "crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura" hasta 1982, ya entrada la democracia, pero que no reserva hueco en dicha "memoria" a las víctimas de ETA.

"En la nueva historia que traen ustedes aquí ETA no existió y Franco murió ayer. Hace un par de meses, aquí mismo, una diputada socialista proclamó orgullosa que su hija no sabía qué era ETA", criticó Díaz: "¿Cómo le explica a su hija que no están Fernando Múgica o Ernest Lluch?".

El diputado liberal, estudioso de la historia y detractor de los nacionalismos, censuró que el Gobierno de España pretende "borrar a ETA de la memoria porque así pueden pactar con Otegi tranquilamente", en referencia al reciente acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Fue tras esta intervención cuando el diputado socialista por Guipúzcoa, Odón Elorza, tensionó la sesión profiriendo gritos desde el atril. ¡ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas! ¡Ya está bien! ¡Aquí lo que hay son franquistas!", aseguró el socialista en referencia a los partidos de la derecha.

El histórico socialista, ex alcalde de San Sebastián, mencionó en su alocución a Gregorio Ordóñez (quien fuera su teniente de alcalde), Enrique Casas o Fernando Múgica, víctimas de ETA, para justificar que él vivió de cerca el horror del terrorismo etarra: "Dejen de atacar a las víctimas, que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas".

📣Ya vale de que estas derechas de vocación golpista manipulen a las víctimas de ETA y las lancen contra el Gobierno de izquierdas y contra los Presupuestos.

👇🏿🎥 https://t.co/jmf1zxgxjK — Odón Elorza (@odonelorza2011) November 24, 2021

"¿Dónde está Wally? ¿Estará todavía en misa en recuerdo del dictador?", ironizó el diputado vasco en referencia al desliz de Pablo Casado ante los aplausos -algunos en pie- de los diputados socialistas, con quien pareció haberse reconciliado tras romper la disciplina de voto por negarse a apoyar la elección de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Supremo.

Tres horas después, cuando se debatían las cuentas del Ministerio de Consumo que había presentado Alberto Garzón, llegó la respuesta de Guillermo Díaz. Y fue contundente. "¿Qué tal, Elorza? Antes me ha hecho trampas. No sabía que iba a volver a subir a la tribuna. Mala suerte", ironizó Díaz. -Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2021-11-24/odon-elorza-dice-que-eta-desaparecio-pero-que-los-franquistas-siguen-en-el-congreso-6840556/

Odón Elorza me dio unos gritos por decir que los pactos con Otegi deshonran la memoria de las víctimas de ETA.



Pensó que esto terminaba aquí. No sabía que yo volvía a subir a la tribuna… pic.twitter.com/OVmAPPFifk — Guillermo Díaz 🇪🇸 (@GuillermoDiazCs) November 24, 2021

"Usted ha mencionado a Fernando Múgica, vamos a ver qué ha dicho su hijo", dijo antes de sacar la misiva en la que este -el hijo de Fernando Múgica- solicitaba su baja del PSE por los pactos con Bildu. "¿Va a recriminar al hijo de Múgica esto?", remató el diputado liberal. "¿Sabe por qué me grita, señor Elorza? Para acallar su conciencia".

La Ley de Memoria Democrática continúa su tramitación parlamentaria. Tras la negativa a apoyar las enmiendas de Ciudadanos (que pedía, entre otras cosas, sancionar los homenajes a etarras), el Gobierno ha de buscar los apoyos de las formaciones separatistas para aprobar una norma que extiende el franquismo hasta 1982, año en el que el socialista Felipe González llegó al Palacio de la Moncloa.

