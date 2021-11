El Gobierno apuesta por pedir por el pasaporte Covid para 'captar' a los no vacunados de 20 a 40 años

Pasaporte Covid sí o no. Esta es una las medidas que las comunidades autónomas están estudiando ante el aumento de los contagios en España. Sin embargo, el objetivo no sólo sería reducir la incidencia, también captar a los no vacunados contra la Covid. Ese sería el plan del Gobierno, que se ha fijado en la franja de los 20 a 40 años para elevar su tasa de vacunación, la más baja de todos los grupos etarios.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado la importancia de que las comunidades autónomas "sigan captando" personas no vacunadas, en especial a los de dos grupos de edad: los de 20 a 29 años, con una tasa de vacunación del 78,4%, y los de 30 a 39, con una tasa del 77% de la población diana.

Así, la ministra cree que el uso del pasaporte Covid podría "incentivar" a que estos grupos se vacunaran ya que sería necesario tener la pauta completa de vacunación para entrar en discotecas y locales de hostería así como para acudir a grandes eventos, como conciertos.

Estas dos franjas de edad son las más activas a la hora de disfrutar del ocio, motivo por el cual ya son varias las comunidades, como Galicia y Cataluña, que exigen el pasaporte Covid para discotecas, restaurantes o conciertos. País Vasco también ha optado por esta opción y ha acudido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para pedir aval judicial para solicitarlo.

"El Ministerio va a apoyar lo que decidan las comunidades", ha apuntado Carolina Darias este viernes en TVE, dejando claro que esta decisión no la toma el Gobierno sino las regiones. En este punto, ha recordado que Tribunal Supremo ya avaló el pasado mes de septiembre exigir el pasaporte Covid en bares y discotecas de Galicia.

