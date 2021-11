Calma tensa en el PP, que trata de salir indemne de la batalla que se libra por el control del partido en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso dispuesta a tomar el control pese a no contar con el apoyo de Génova para ello. El secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ha esquivado este sábado la polémica y hecho un llamamiento a la unidad interna como receta para "conquistar retos mayores", en una clara referencia al objetivo marcado de manera prioritaria: recuperar la Moncloa.

Así se ha expresado a su llegada a Puertollano (Ciudad Real), donde este fin de semana se celebra el congreso autonómico de los 'populares' castellano-manchegos, una cita en la que también participará, aunque ya por la tarde, Isabel Díaz Ayuso, que no coincidirá ni con el propio García Egea ni con el presidente Pablo Casado, cuya presencia en la ciudad castellano-manchega está prevista para el domingo.

A preguntas de los periodistas, el secretario general del PP ha recordado que, al igual que ocurre este fin de semana con el congreso del PP de Castilla-La Mancha, los militantes serán los encargados de votar al próximo presidente del PP de Madrid. En el caso castellano-manchego, Paco Núñez llega a la cita congresual como candidato único, pero pero está por ver si en la Comunidad de Madrid se repite el mismo escenario o si, por el contrario, es necesario celebrar unas elecciones primarias que tensionarían todavía más al partido. Díaz Ayuso ya ha ofrecido a Casado negociar para evitarlo, aunque desde Génova prefieren por el momento dejar pasar el tiempo sin exponerse públicamente.

García Egea, preguntado sobre si el cónclave del PP castellano-manchego marcará un antes y un después en las relaciones entre la dirección nacional con Díaz Ayuso, ha esquivando el cuerpo a cuerpo respondiendo que lo que puede considerarse es un punto de inflexión para que "por fin el PP vuelva al Gobierno de Castilla-La Mancha". "Al final, un partido unido como éste, como el que hoy tiene Paco Núñez detrás y tiene Pablo Casado junto a él, es clave para conquistar retos mayores y para ofrecer a los españoles un proyecto de unión", ha defendido en tono conciliador.

La "cuenta atrás" de Pedro Sánchez

Minutos más tarde, durante su intervención inaugural en el Congreso Autonómico del PP castellano-manchego, el secretario general del partido ha argumentado que hoy en día existen "dos grandes certezas" en España: que "la cuenta atrás de Pedro Sánchez ha empezado" y que "solo Pablo Casado puede ganar a Pedro Sánchez". Así, ha pedido a los militantes 'populares' "unir para ganar y ganar para gobernar".

"Ahora muchos se rasgan las vestiduras porque el centro-derecha no tiene la suficiente fuerza para frenar los desmanes de Pedro Sánchez. Acordémonos de eso cuando haya que votar. La única forma de frenar a Sánchez es unirse en torno al proyecto del PP. No hay otra forma de ganarle al sanchismo y no dudéis que vamos a ganar las próximas elecciones", ha señalado desde Puertollano.

García Egea, además, ha calificado los presupuestos de Sánchez como "la carta a los Reyes Magos de todos sus socios de gobierno" y ha criticado que los españoles paguen "la cesta de la compra como si fuese la cesta de Navidad", en relación al histórico incremento del IPC, antes de calificar como una "aberración" el proyecto gubernamental para cobrar peajes en todas las autovías españolas.

"No van a poder salir a la calle"

En ese momento ha dicho entender el enfado de los transportistas, que este sábado han recibido con pitos y han lanzado huevos a la vicepresidenta Yolanda Díaz en Valencia, donde ha protagonizado el acto #OtrasPolíticas junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; la portavoz de Más Madrid, Mónica García; y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain. "Siento mucho el mal rato que ha pasado, pero la calle no aguanta más peajes, más subidas de la luz, ni 23 ministros que lo único que sirven es para arruinarnos. O cambian el rumbo o no van ni a poder salir a la calle", ha asegurado no sin calificar el incidente como "un síntoma de claro agotamiento" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Por último, García Egea ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que rectifique y mantenga la reforma laboral aprobada en 2012 por el PP. "Primero iban a derogarla, luego a transformarla y ahora van a negociarla. No sabemos qué va a pasar y para un país es letal que la gente no sepa a qué atenerse. No se puede tolerar que el Gobierno suma en el caos de la incertidumbre al país, que es lo que están haciendo con la reforma laboral. Que paren los espectáculos y dejen las cosas como están", ha finalizado.

