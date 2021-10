Casado ofrece a Sánchez renovar varios órganos constitucionales y Sánchez responde que todo o nada

Además del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), continúa el bloqueo en la renovación del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Sólo se saldó con éxito –por interés evidente de los partidos– el cambio de caras en el consejo de RTVE. En esa tesitura, Pablo Casado ha ofrecido a Pedro Sánchez aparcar lo que tiene que ver con el órgano supremo de los magistrados y afrontar el resto de negociaciones. El presidente del Gobierno ha respondido que todo o nada.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, el jefe de la oposición ha endosado a Sánchez la responsabilidad en el bloqueo del CGPJ: "Traiciona su palabra. No ha cumplido con su promesa de despolitizar la justicia. A nosotros no nos van a mover de la independencia judicial. Se lo exige, además, la Comisión Europea".

Los conservadores siguen insistiendo: no cederán salvo que Sánchez acepte vincular la renovación actual a la reforma de la norma. El PP, pese a no haberlo hecho en sus gobiernos, quiere hoy que sean los jueces quienes elijan a los jueces, como sucedió hasta principios de los ochenta, cuando Felipe González instauró el sistema actual.

"El bloqueo es su responsabilidad. Renovemos los demás órganos constitucionales. Nos obliga la Constitución. Tiene la oportunidad de contestar ahora". Esas han sido las palabras elegidas por Casado para tender la mano.

Acto seguido, ha definido el "sanchismo" como una ideología "sectaria y radical", que levanta "cordones sanitarios" frente al "centro derecha": "Reflexione. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. No somos catastrofistas. Usted es una catástrofe. Arrime el hombro y no nos lleve a todos al barranco".

Al anuncio que se producía en el Hemiciclo reaccionaba más de una hora después el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que convocaba a la prensa de urgencia en el patio del Congreso. El hombre fuerte del Ejecutivo anunciaba que este mismo miércoles llamará al PP para, decía, "renovar todos los órganos, no solo los que le apetece al PP" y para reunirse incluso el mismo día.

Preguntado en varias ocasiones sobre si aceptaría aparcar el CGPJ de ese desbloqueo institucional, Bolaños insistía en que se deben renovar todos los órganos que están en la prórroga de mandatos. Sin embargo, hace un mes, el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ofrecía en una entrevista en EL ESPAÑOL negociar la reforma del TC al margen del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del PP reaccionaban al anuncio de Bolaños asegurando que "como ha dicho Casado en la sesión de control, podemos negociar ya la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo". Y añadían que "la renovación del CGPJ también se puede producir, como siempre ha dicho Casado, siempre y cuando avancemos en el reforzamiento de la independencia judicial en base a los estándares europeos, como piden los jueces, la UE y la gran mayoría de españoles.

Los abucheos del 12-O

Cuando ha tomado la palabra, Sánchez ha relacionado los pitos sufridos en el defile del 12-O a la "derecha y a la ultraderecha": "Siempre que gobierna la izquierda, hay abucheos e insultos al presidente. Así entienden ustedes la convivencia y el respeto al orden constitucional".

Ya sobre la oferta de Casado, Sánchez ha entonado: "Para el compromiso de renovar los órganos constitucionales, les necesitamos a ustedes, pero ustedes no quieren. No tengan una visión ventajista, cumplan y renueven todos los órganos".

Conclusión: sigue bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también la del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Ni uno ni otro aceptan las condiciones negociadoras de su adversario.

El resto de la conversación entre Sánchez y Casado ha consistido en una lluvia de estocadas, como viene ocurriendo casi desde el principio de la legislatura. El candidato del PP ha acusado al Gobierno de "incumplir todas las promesas", empezando por la de "no pactar con Podemos, Bildu y los separatistas".

"Prometió 20.000 viviendas, no ha construido ni una y se va a cargar el mercado con una ley chavista. Prometió no subir los impuestos a las clases trabajadoras, va por 9.000 millones y dice que hay margen hasta los 80.000. Prometió abaratar la luz y ha subido un 500%. Prometió no dejar a nadie atrás, pero según Cáritas ya hay 6 millones de españoles en riesgo de pobreza severa. Y se limita a comprar el voto de los jóvenes con bonos peronistas para videojuegos y comics. Miente en todas sus previsiones. Esto va a acabar mal por su culpa", ha sintetizado Casado.

Sánchez, como era de esperar, ha dibujado una realidad totalmente distinta: "Hemos cumplido el compromiso de subir el SMI, de revalorizar las pensiones conforme al IPC, de incrementar la dotación de becas, de crear un ingreso mínimo vital...".

Casado ha pronosticado que Sánchez "arruinará España": "Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que rescatar el país por tercera vez". Respuesta de Sánchez: "Gracias, como cada miércoles, por su intervención tan ponderada".

Sigue los temas que te interesan