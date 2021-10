La lista de los organismos del Estado que Sanchez podría sacar de Madrid para "descentralizar"

No es ningún secreto que Pedro Sánchez lleva tiempo impulsando el traslado de algunos organismos del Estado ubicados en Madrid a otras capitales de provincia. ¿El objetivo? "Descentralizar" el país para lograr una mayor "cohesión territorial" y combatir la despoblación. Este mismo domingo insistió en la idea, durante su discurso en un mitin celebrado en Ponferrada (León).

"¿Por qué no pueden estar en otras partes de España?", se preguntó el presidente del Gobierno en un acto reciente enmarcado en el ciclo Diálogos sobre el futuro. Allí lanzó "el debate" defendiendo la "desconcentración" de las sedes de algunas instituciones públicas "que históricamente han estado en Madrid" como una "política de Estado" necesaria para la financiación autonómica.

El documento de prospectiva España 2050 que Sánchez presentó en mayo ya apuntaba en esta misma dirección. El texto se refiere explícitamente a que el Ejecutivo de coalición trabajará en "equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio sin que ello suponga la generación de duplicidades".

En el fondo, ésta -la "descentralización"- es una reivindicación monolítica de los nacionalistas catalanes, así como del PSC (Pasqual Maragall abogaba por ello ya en 2005) y de regionalistas como Miguel Ángel Revilla (PRC). Pero uno de sus impulsores más decisivos en los últimos tiempos ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El barón socialista ha solicitado insistentemente al Gobierno de España que las sedes de Turespaña, del Instituto Español de Oceanografía, del Centro de Nacional de Danza y de los Puertos del Estado, entre otras, se muden a otras regiones españolas como pueden ser Cantabria, León, Salamanca... o, claro, Valencia.

A estas cuatro instituciones de la Administración Central se suman las de empresas públicas, departamentos concretos de ministerios o de entes reguladores. Tal es el caso de la AIReF o de la CMNC, así como del Observatorio Geográfico Nacional. Un total de, al menos, siete deslocalizaciones que se están estudiando ahora mismo por parte del Gobierno Central.

Y eso que, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del Ministerio de Política Territorial, el plan no es tanto mover las sedes ya establecidas en la región madrileña como dejar de asentar ahí las de nueva creación. Por ejemplo, el Centro de Capacidades digitales de Renfe, de reciente creación y ubicado en Miranda de Ebro (Burgos).

"Guiño a los nacionalistas"

La iniciativa, sin embargo, no ha contado con buena recepción en la capital. El vicesecretario de Política Territorial del PP en la Comunidad de Madrid, David Pérez García, defiende que la "descentralización" no tiene sentido porque parte de "un error de concepto": "No se puede atribuir nuestro éxito económico a la presencia de organismos públicos... Nada más lejos de la realidad".

Pérez García critica, en conversación con EL ESPAÑOL, que el Gobierno de España "no gobierne para todos" y que crea que "por perjudicar a Madrid van a beneficiar a otras Comunidades Autónomas": "Es un error de visión de Estado y de enfoque".

El representante de la Política Territorial del PP en la región considera que Sánchez pretende con esta medida "hacer guiños a sus socios independentistas", aunque sea "a costa de los madrileños": "Es un nuevo ataque que se suma a la falta de inversiones, el desprecio institucional y la ausencia de diálogo por su parte".

Una postura la del PP muy similar a la de Vox, que cree que "revitalizar el mundo rural no pasa por llevar instituciones". El partido de Santiago Abascal critica que "cambiar las sedes implica un importante gasto público" que "en la situación actual" les parece "mal". Palabras del portavoz adjunto, Íñigo Enríquez de Luna.

Pero ni siquiera la izquierda madrileña -que sí ha apoyado otras medidas polémicas como la "armonización fiscal", es decir, la subida de impuestos forzada por ley a la región- parece convencida de que la "descentralización" de los organismos del Estado sea una buena decisión. Fuentes del PSOE en Madrid admiten a este periódico que plantear esta iniciativa es "un regalo a Ayuso" por cuanto, en la tesitura actual, puede ser percibido por los madrileños como "un ataque".

Ni siquiera Podemos Madrid, a través de su portavoz Alejandra Jacinto, se ha aventurado a adherirse a la medida, y ha señalado que deben "leer la letra pequeña" antes de tomar ninguna decisión.

