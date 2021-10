Ciudadanos toma el relevo del PSOE en Alcobendas con el apoyo de un concejal de Podemos

Ciudadanos ostentará la alcaldía de Alcobendas (Madrid) gracias al apoyo de PSOE y del único concejal de Unidas Podemos. A partir de este jueves, pleno mediante, Aitor Retolaza recogerá la vara de mando del municipio madrileño tras la dimisión del socialista Rafael Sánchez Acera, en cumplimiento del pacto de gobierno alcanzado en 2019, por el que socialistas y liberales se repartieron dos años la Alcaldía.

Este relevo debió haberse producido con anterioridad, pero se fue demorando con motivo de la crisis interna de Cs en el municipio, que derivó en el cese del portavoz Miguel Ángel Arranz, que pasó el pasado mes de junio a formar parte del grupo de no adscritos al Ayuntamiento por diferencias con la dirección regional.

El problema es que, sin Arranz en las filas naranjas, Ciudadanos (8) y PSOE (4) ya no sumaban la mayoría necesaria para investir al nuevo alcalde (13), así que tuvieron que buscar el apoyo del único edil podemita en el consistorio, Eduardo Andradas.

Aitor Retolaza, de Ciudadanos, nuevo alcalde de Alcobendas. Cs

Un apoyo que ha provocado que el edil díscolo de Ciudadanos, Arranz, haya mostrado su predisposición a investir al nuevo alcalde para que Podemos no sea necesario en la ecuación. "No puedo permitir que la ultraizquierda comunista influya con pactos o entrando en gobierno en Alcobendas a cambio de su voto", ha asegurado en redes sociales.

Críticas del PP

Que los liberales se vayan a apoyar en la extrema izquierda para gobernar el consistorio ha desatado las críticas del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la coordinadora de Cs en la región, Begoña Villacís, por "volver a apoyarse en PSOE y Podemos para ir contra la voluntad de las urnas de Madrid" tras descabalgar al alcalde de El Escorial el pasado mes de septiembre.

Otra vez el C’s de Villacís vuelve a apoyarse en PSOE y Podemos para ir contra la voluntad de las urnas en Madrid.



Mañana habrá nuevo alcalde en Alcobendas, como hace días pasó en El Escorial.



Esto es Ciudadanos. pic.twitter.com/tppjsv8tbs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2021

La respuesta de Villacís no se ha hecho esperar. La vicealcaldesa de Madrid ha procedido a "explicar" a "Isabel" lo sucedido: "Este acuerdo se firmó hace dos años, no es de ahora. Lo que sí tenéis ahora son 12 alcaldes (incluyo la capital) que no lo hubiesen sido sin Cs, buenos y leales gobiernos".

Te informan mal Isabel. Te lo explico



Este acuerdo se firmó hace dos años, no es de ahora



Lo que sí tenéis ahora son 12 alcaldes (incluyo la capital) que no lo hubiesen sido sin Cs, buenos y leales gobiernos.



No te pido agradecimiento, sí que demuestres un poco de respeto https://t.co/RhMdCYK5e7 — Begoña Villacís (@begonavillacis) October 6, 2021

"No te pido agradecimiento, sí que demuestres un poco de respeto", ha zanjado Villacís. Desde su entorno atribuyen el "ataque" de Ayuso a "una manera de presionarla" porque "en el PP cada vez gusta menos".

La tensión entre Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid sigue in crescendo. Ya ni siquiera la relación entre el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa es lo que era, aunque sus equipos siguen funcionando "con completa normalidad", según dicen desde el Ayuntamiento. Y lo sucedido ahora en Alcobendas no ayuda precisamente a atenuar los ánimos.

