Casado cierra la Convención con un mitin electoral: "España quiere volver a respirar PP"

Ante una Plaza de Toros de Valencia abarrotada, como en los mejores tiempos del PP, Pablo Casado cerraba este domingo la Convención nacional del partido con un mitin electoral en el que lanzaba un "nuevo contrato social" y apelaba a todos los constitucionalistas para, afirmaba citando a Julián Marías, "reconecta a la España oficial con la España real".

"España quiere volver a respirar PP. Aire nuevo, oxígeno para las familias, para las empresas, para las instituciones... Hemos creado una corriente de confianza y apoyo social que crece cada día, y la ola se está haciendo marea y llegará a las urnas en forma de mandato reformista intenso y profundo" afirmaba fuertemente ovacionado por 10.000 simpatizantes.

Haciendo balance de sus tres años al frente del PP, presumía en clara alusión tanto a Ciudadanos como a Vox que "los que venían a sustituirnos se han ido quedando por el camino" porque, decía, "el PP es mucho PP". En primera fila le escuchaban los barones regionales del partido, los líderes valencianos y alcaldes de toda España, además del invitado internacional estrella, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

Casado afirmaba que no nombraría siquiera a Pedro Sánchez, y no lo hacía, dado que "representa al pasado, aunque aún no lo sepa". Y aseguraba además que su Gobierno ejercer el poder "de forma despótica", por lo que le pedía a la izquierda que "saque sus sucias manos" de aspectos como "la Educación, la religión o la moral".

