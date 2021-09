Noelia Vera renuncia a su cargo como secretaria de Estado de Igualdad y deja su escaño en el Congreso

La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha anunciado que renuncia a su cargo y que deja también su escaño en el Congreso. "Ha sido una decisión personal y complicada", ha escrito Vera en un hilo en Twitter.

Vera, diputada por la circunscripción de Cádiz, ha afirmado abandona todos sus "cargos públicos" y "la política institucional" por una "decisión personal y complicada". "Cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos", ha dicho. Según confirman fuentes de la dirección de Podemos a EL ESPAÑOL, se trata de una "cuestión puramente personal" y dentro del partido morado sabían desde hacía ya diez días que Vera iba a dar este paso.

"Después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado", ha añadido.

Siempre a tu lado. Gracias por poner el cuerpo, y más gracias aún por lo que vendrá. Porque nosotras, querida @VeraNoelia, ya no vamos a dejar de caminar juntas. Te quiero mucho https://t.co/CLebvE2Vyx — Irene Montero (@IreneMontero) September 30, 2021

En su comentario en redes, Vera menda un mensaje de agradecimiento a “mis ex compañeras/os de la Tuerka, donde todo empezó”, a Ione Belarra –ministra de Derechos Sociales-, Irene Montero –Igualdad- y a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos.

Tras su mensaje, Irene Montero ha reaccionado dándole las “gracias por poner el cuerpo, y más gracias aún por lo que vendrá”. “Te quiero mucho”, ha escrito la ministra de Igualdad.

