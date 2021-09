8 de 18

Extrañamente no recuerdo bien dónde me enteré del primer impacto, creo que alguien me lo comentó en la calle. Sí recuerdo poco después estar delante del televisor justo cuando la segunda torre fue atacada. Me conmocioné por el impacto de las imágenes, como supongo que mucha gente, y mi imaginación quizá algo ingenua me hizo temer una inmediata guerra mundial, una especie de apocalipsis en el que nuestra civilización podría sucumbir.

Pero no fue así. La vida siguió, los cines, los comercios... como si un suceso tan traumático y simbólico no hubiera logrado contener el empuje del mundo occidental, del imperio y sus provincias. Ahora, y tras los recientes sucesos en Afganistán, me doy cuenta de que la herida infligida fue mucho más profunda y duradera. Y no puedo evitar conectar aquella imagen de las torres cayendo con las de la turba que asaltó este invierno el Capitolio de Estados Unidos. Decadencia y barbarie.