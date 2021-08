Margarita Robles: "Pongo en valor a España y a sus Fuerzas Armadas pese al fracaso de Occidente"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasmitido este sábado una vez más su reconocimiento a la labor que ha llevado a cabo España y sus Fuerzas Armadas durante las últimas semanas para responder a la crisis de Afganistán aunque sin ocultar la desazón que le genera todo lo ocurrido. "Occidente tiene que sacar conclusiones, esto ha sido un fracaso absoluto y no lo voy a negar, pero quiero poner en valor nuestro trabajo", ha dicho.

Robles ha visitado este sábado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y otros ministros la base de Torrejón de Ardoz donde, dos días después de que los talibanes tomaran el país, el Ejecutivo levantó un campamento de acogida provisional que, durante la última semana y media ha recibido a 2.206 personas, entre colaboradores españoles y de otros países y trabajadores de la embajada.

En una entrevista posterior a esta cita, la titular de Defensa ha asegurado que los militares desplegados en Kabul para apoyar las labores de evacuación intentaron sacar el mayor número de personas del país "hasta el final, hasta cinco minutos antes del atentado" que el pasado jueves causó decenas de muertos -entre ellos 13 soldados estadounidenses- y cientos de heridos.

Margarita Robles, ministra de Defensa, en el #Canal24Horas: "Hoy ha sido un día de agradecimiento, reconocimiento y esperanza"



Palabras de la ministras tras la visita del rey al dispositivo temporal instalado en Torrejónhttps://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/p5s3Frq4yp — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 28, 2021

"Pero no dependía de nosotros, nosotros no controlábamos el aeropuerto", ha justificado la ministra, que ha narrado cómo ese mismo jueves los estadounidenses iban cerrando las puertas y poniendo vehículos blindados en las puertas del aeródromo para que la gente no pasara.

Robles ha asegurado que, ahora, el compromiso del Ejecutivo pasa por seguir trabajando en el marco de la OTAN "para intentar que salga otras personas o, al menos, que se respeten en el país los Derechos Humanos".

"España no se va a poner de perfil ante este drama", ha asegurado, haciendo hincapié especialmente en la situación en la que quedan las mujeres y los niños tras la toma de los talibanes y la imposición del nuevo régimen.

Robles ha asegurado además que, dentro de esa labor, "hay una parte de inteligencia que no se puede contar". "Vamos a seguir trabajando, con prudencia y discreción pero no se trata de decir cada día qué se hace, porque se hace mucho, con prudencia y discreción", ha afirmado.

"Es una guerra"

Por último, Robles ha constatado que "todo el mundo sabía" que, tras la salida de las tropas estadounidenses del terreno, podría desencadenarse una situación de caos como la actual y, por ello, "Occidente tiene que sacar conclusiones, evaluar lo ocurrido". "Esto ha sido un fracaso absoluto", ha aseverado.

Además, preguntada por el ataque que ha lanzado este sábado EEUU contra el Estado Islámico, en concreto, contra el presunto planificador del atentado suicida del jueves contra el aeropuerto de Kabul, Robles ha asegurado que "esto es una guerra y las guerras es lo que tiene".

Militares estadounidenses han atacado con un dron una base de planificación del ISIS-K, la rama afgana de Estado Islámico que reivindicó el ataque, y habría cumplido su objetivo de acabar con uno de los miembros del grupo.

Sigue los temas que te interesan