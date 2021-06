Alfonso Guerra ve "ciertas irregularidades" en los indultos: "El Gobierno imita a los nacionalistas"

Alfonso Guerra se opone a los indultos a los presos del 'procés'. Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicado este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convencido a un 52% de los socialistas, pero un 47%, caso de Guerra, rechaza la medida de gracia. Para el veretano exvivepresidente, la medida es legítima pero un "error" la forma en que se han planteado.

"El Gobierno tomó una decisión con la que se puede estar a favor o en contra. El problema se complica cuando dice que aquellos que están en contra son revanchistas y vengativos, entre ellos el Tribunal Supremo, y los que están a favor son magnánimos y dialogantes. Así impiden el debate, el debate desaparece. El Gobierno no era consicente de que con ese discurso esta imitando a los nacionalistas".

Guerra hubiera deseado que los indultos se hubieran "consensuado" pero entiende que la decisión "pertenece al Gobierno". Sin embargo, sí detecta "ciertas irregularidades" y las ha explicado citando a Francisco Tomás y Valiente, para quien el indulto podía concederse si se daban tres situaciones: que lo pida el condenado, que muestre arrepentimiento y explicite que no volverá a hacerlo y por último, que acate la Constitución. Para Guerra, no se da ninguna de las tres.

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno: "El Gobierno impide el debate cuando habla de magnánimos o revanchistas"

El exvicepresidente, entrevistado este viernes en Radio Nacional de España (RNE), se ha mostrado también molesto con la salida de prisión de los indultados, hablando de la "debilidad del Estado" y "con pancartas en inglés para hacer daño fuera de España". "Lo ponen muy difícil", ha lamentado Guerra.

Cláusula de intangilidad

Preguntado por Pablo Casado, en concreto por su intervención del miércoles en el Congreso, donde pidió la dimisión de Sánchez y elecciones generales, Guerra ha llamado la atención sobre el "infantilismo en la política cuando uno tiene una tesis sobre algo que coincide con lo que dice otro". En este sentido, ha zanjado: "Yo no tengo nada que ver con Casado, que utilizará cualquier brecha para debilitar al Gobierno, y no tengo coincidencia con sus propuestas".

"No puedo cambiar mi tesis por que el otro coincide -ha continuado-. No puedo renunciar a mi libertad de pensamiento. ¿Que otro dice lo mismo que yo? ¡A mí que me importa! Hay otros que cambian, que dicen un día que no indultarán y luego indultan", ha terminado, en alusión a Sánchez.

En relación con el modelo territorial, Guerra tiene claro que "España es un Estado federal". "No se llama así, pero es federal", ha insistido. "Los que quieren el Estado federal deberían estudarlo un poco. Se podría cambiar el nombre, pero no hay mucho más que añadir. La cesión de competencias está agotada".

Por último, sobre una hipotética reforma de la Constitución, Guerra considera que "hay algo que los constituyentes no pudieron hacer". "Todos los estados -ha explicado- tienen lo que se llama cláusula de intangilidad, lo que no se puede tocar. En Alemania hay 20 articulos que no se puedeb tocar, casi siempre referidos al territorio".

En segundo lugar, Guerra cree necesario en una modificación de la Carga Magna que "siendo un Estado con una lengua común y otras lenguas cooficiales, se establezca que no puede haber inmersión en una sola".