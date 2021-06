Diez ejemplos que cuestionan la tesis de que los indultos traerán "reencuentro y concordia"

Los planes de "concordia"con el nacionalismo catalán de Sánchez no están teniendo un gran recibimiento entre los dirigentes secesionistas. El Español.

Los indultos traerán la "concordia" y propiciarán el "reencuentro" de Cataluña y el resto de España. Esta es la razón de "utilidad pública" que según reitera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica la concesión de la medida de gracia a los sediciosos del procés.

La postura de Moncloa resulta difícil de sostener por la actitud desafiante que el separatismo mantiene en todo momento. Y es que los independentistas insisten en que "lo volverán a hacer", niegan cualquier arrepentimiento, llaman a la "confrontación" contra el "Estado fascista" y se movilizan para quemar fotos de Felipe VI.

Hay al menos una decena de ejemplos que cuestionan el optimismo de la tesis de Pedro Sánchez.

1. "Lo volvería a hacer"

Pocas razones más contundentes que las facilitadas por Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural continúa afirmando en la actualidad que "lo volvería a hacer" -en referencia a la organización de un referéndum ilegal- y rechaza los indultos por cuanto no impedirán que siga habiendo "exiliados y 3.000 represaliados".

🔴 Jordi Cuixart se ratifica: "Lo volveremos a hacer. Por eso no pedimos ninguna medida de gracia" #IndultosARV ▶ https://t.co/SHlK9V7jRG pic.twitter.com/9cWeZptoGW — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) May 28, 2021

Cuixart, condenado a nueve años de cárcel por dirigir la sedición, se siente "un demócrata de los pies a la cabeza", y en su última entrevista concedida a RAC1 llamó a "ejercer la desobediencia civil" -"la mejor manera de demostrar tu compromiso con la democracia", en su opinión-.

Otro que ha aprovechado el ofrecimiento de Sánchez para insistir en este sentido ha sido Jordi Puigneró. El vicepresidente del Govern ha asegurado que los indultos "no son suficientes" y que es necesario un "segundo embate". Es decir, "amnistía y un nuevo referéndum de autodeterminación para Cataluña".

2. "Confrontación"

Los indultos tampoco han rebajado la habitual beligerancia de Junts per Catalunya con el Gobierno de Pedro Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha expresado recientemente su poca predisposición al entendimiento con el "Estado fascista" español.

De hecho, y pese a los numerosos esfuerzos de Moncloa por presentar la mesa de diálogo como un paso hacia la "reconciliación", Nogueras espera que "fracase" y aboga por "una estrategia enfocada a la confrontación", pues es lo que cree que más les ha ayudado a acercarse a la independencia.

La mesa "no tiene ningún recorrido" como no lo tienen los indultos. Y es que para la portavoz de JxCat lo que debe hacer el Gobierno es "garantizar la autodeterminación y la amnistía", amén de "aparcar la vía represiva y empezar a actuar como Reino Unido o Canadá".

3. "No cambiarán nada"

Las medidas de gracia "no cambiarán nada". Y no lo dice la oposición, a la que el Gobierno de España acusa de "revanchista" y "vengativa". Así se expresa Mireia Vehí, portavoz de la CUP en el Congreso: "El independentismo en Cataluña es una realidad política y social que no va a menguar porque haya nueve indultos porque el problema de fondo es que el 80% de los catalanes quiere amnistía y autodeterminación".

La portavoz de los antisistema ha dejado meridianamente claro que no quieren los indultos sino la amnistía y ha cargado duramente contra la Justicia. "Si el PSOE no hace política, la harán los jueces; y si no se habla de amnistía, los jueces irán marcando el ritmo", sostuvo Vehí enarbolando el mantra de la "judicialización del conflicto".

4. "No son la solución"

Son sintomáticas las declaraciones de ERC, socio del Gobierno de España, en boca de su portavoz Marta Vilalta: "La prueba más clara de que los indultos no son la solución, aunque sí que pueden ayudar a aligerar una situación injusta, es que la causa es mucho más grande y afecta a exiliados, y a hasta 3.000 personas represaliadas".

La portavoz separatista es partidaria de que "la amnistía" vaya "acompañada del ejercicio del derecho de autodeterminación, a fin de que la ciudadanía de nuestro país pueda votar con total libertad qué futuro colectivo quiere como pueblo".

5. Sin arrepentimiento

Dicen que no puede haber perdón sin arrepentimiento, pero el Gobierno de España pretende conceder los indultos a los golpistas cuando uno de sus posibles beneficiados, Jordi Sánchez, advierte de que "no serán ni pueden ser a cambio de cualquier arrepentimiento, ni por mi parte ni de cualquier otro preso político".

Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) condenado a nueve años por sedición, ha descartado en numerosas ocasiones pedir perdón por sus actos delictivos. Y la medida de gracia que Pedro Sánchez planea concederle no cambia un ápice su postura.

6. "Aunque rabien"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado la independencia, la amnistía y la autodeterminación de Cataluña "pese a que el fascismo y la derecha rancia rabien". Así lo sostuvo por última vez en un tuit que publicó mientras en la plaza de Colón de Madrid se concentraban decenas de miles de personas contra los indultos.

Diumenge de bon temps i de tornar-ho a dir ben alt, malgrat el feixisme i la dreta rància rabiïn: amnistia, autodeterminació i independència. Sense cap por i amb tota la convicció. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) June 13, 2021

"Amnistía, autodeterminación e independencia. Sin ningún miedo y con toda convicción", defendió Aragonès en las redes sociales, tanto por parte de los no independentistas que rechazan la medida de gracia, como de los separatistas contrarios al proceso de diálogo abierto por el dirigente republicano.

7. Ataques al Rey

Los constantes ataques del separatismo a la figura del Jefe de Estado también parecen indicar que la postura del Gobierno está teniendo escaso éxito a la hora de traer la "concordia". Al plantón de Pere Aragonès a Felipe VI en la cena organizada por el Círculo de Economía se suma la quema de fotos previa a su visita a Barcelona.

PSOE y ERC despenalizan las injurias al Rey días antes de hacerle firmar los indultos del 'procés'

Estas hogueras populares han sido convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para "dejar claro que Cataluña no tiene rey ni corona".

Cabe recordar que tanto PSOE como ERC han propiciado este martes en el Congreso de los Diputados la despenalización de las injurias a la Corona.

8. "Seremos un Estado"

El separatismo parece incluso envalentonado desde que Pedro Sánchez anunció los indultos. Sus principales dirigentes ya celebran que "pronto seremos un Estado" -en referencia a Cataluña- y para ello llaman a "preparar ya todas las estructuras".

Es el caso del diputado de Junts, Joan Canadell, que visualiza ya "un Estado catalán" que tendrá "cerca de un centenar de embajadas con miles de diplomáticos y familiares", así como "mucha más movilidad internacional".

Comparte euforia su compañero de partido Jaume Alonso-Cuevillas, que va más allá y asegura que "Puigdemont volverá como presidente de la República", o con Laura Borràs, que sentencia: "Los indultos sólo sirven para que personas que no tienen que estar en prisión salgan. Sólo para eso. Se equivocan quienes piensan que con los indultos se nos pase esto de ser independentistas".

9. "Traidor del año"

Mientras estas polémicas declaraciones se suceden, las juventudes de la CUP -Arran- han decidido pasar a la acción: el próximo 19 de junio celebrarán una gala en Sant Cugat del Vallés para elegir el botifler ("traidor") del año.

"Todo irá bien si señalamos a los traidores", reza el cartel del evento, que terminará con un "vermut musical". "La mejor manera de empezar el verano", dicen en referencia a un acto en el que participará Juliana Canet, presentador de radio que considera que la violencia está "justificadísima".

10. "Buen día de mierda"

Estos últimos días, las radios catalanas dan los buenos días a sus oyentes... a no ser que hayas acudido a la manifestación en la Plaza de Colón contra los indultos. En ese caso, El Bunque de Catalunya Radio te desea "un buen día de mierda".

"Eran 25.000 según el Gobierno, 125.000 según la Guardia Urbana, pero si me lo preguntas a mí, personas había muy pocas; mucho energúmeno vi yo", sostuvo en la emisión el cómico catalán Peyu.

Una décima muestra de que la intención de Pedro Sánchez de traer "concordia" y facilitar una "solución al conflicto" a través de los indultos a los presos del procés no está calando especialmente en el separatismo.