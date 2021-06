Belarra presenta un plan de Gobierno hasta 2030 tras aprobar la Estrategia de Desarrollo Sostenible

La ministra de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 por fin ha podido sacar adelante el documento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (dentro del Informe de Progreso 2021). Fuentes moradas destacaban a la salida del Consejo de Ministros que este texto "sí es vinculante" y está lleno de medidas "concretas y transversales", en referencia velada al de la España de 2050, presentado por Pedro Sánchez hace unas semanas.

La ministra Ione Belarra ha criticado "el escaso compromiso de los Gobiernos del PP para cumplir lo firmado". Se refería a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que firmó el mismo Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015, que "no los impulsó, al contrario que este Ejecutivo, que si se compromete, cumple".

Belarra se refería a los ODS, pero hizo especial peso en que "lo firmado se debe cumplir, si hay compromiso real". Y esto tenía especial peso en la comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes: sentada en la mesa de la sala de prensa en el extremo opuesto al de su antagonista en el Ejecutivo, José Luis Ábalos.

Con el titular de Transportes mantiene un conflicto de meses, heredado de los tiempos de Pablo Iglesias, por sacar adelante la Ley de Vivienda. La norma debe ser copatrocinada por ambos departamentos, y los morados se niegan a cualquier texto que no incluya la intervención del mercado de los alquileres para que los Ayuntamientos puedan fijar los precios a la baja por la vía del decreto.

"Eso está firmado", sostiene Belarra, apoyada por la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz (también en la sala). Pero Ábalos se niega a incluirlo, por indicaciones de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño... otra prueba de por qué Pedro Sánchez forzó que la ministra de Trabajo no recogiese directamente la segunda vicepresidencia, sino que quedara relegada a la tercera, tras la retirada de Iglesias: "La jerarquía ha de ser coherente", explicaban entonces fuentes del Gobierno.

José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Ione Belarra, en la sala de prensa del Consejo de Ministros. ADP

Lo aprobado este martes, en todo caso, sí es compartido por todo el Ejecutivo. De hecho, Sánchez hace bandera de la Agenda 2030 y luce el pin en su solapa siempre que puede, defensor como es del multilateralismo. Según fuentes de Unidas Podemos, el documento es "una herramienta para lograr que España cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en un país más justo socialmente, igualitario y feminista en los próximos años".

"Es un proyecto de país"

En la Estrategia se especifican ocho retos a los que nos enfrentamos en la actualidad y las políticas aceleradoras que deberán ponerse en marcha para afrontarlos. "Éste es un proyecto de país, y por eso hemos querido hacer un buen documento, asegurando una buena vida para todos, con diversidad y viviendas dignas", volvió a insistir.

Según ha indicado la propia Belarra en la rueda de prensa, el Gobierno ha detectado que los desafíos que tiene nuestro país son el de "la pobreza y la desigualdad"; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la "desigualdad de género y la discriminación"; las ineficiencias del sistema económico; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; la situación del medio rural; y la precariedad laboral, entre otros.

Precisamente por ello, este mismo martes Díaz llevaba al Consejo su Plan de Garantía Juvenil Plus (2021-2027), un programa que pretende "agilizar la atención a las personas jóvenes que demandan empleo" y detectar e incorporar a las personas que no buscan empleo porque no esperan encontrar uno. La vicepresidenta admitía las malas cifras de paro juvenil en España, que tiene el récord de la Unión Europea, con más de un 38%, cuatro puntos por encima de Grecia.

Así, para afrontar estos retos, el Ejecutivo impulsará que el Estado ponga en marcha una serie de políticas concretas desde hoy hasta 2030 que se recogen en el documento.

Las fuentes de Unidas Podemos recuerdan que España se comprometió en 2015 a implementar la Agenda 2030 con el objetivo de "mejorar la vida de las personas, el entorno natural en el que nos encontramos" y nuestra relación con el mismo, así como "fortalecer nuestras instituciones y servicios públicos".

Por ello, casi seis años después de su aprobación, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 pretende marcar la senda para que España cumpla con su compromiso en los próximos años.