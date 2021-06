Podemos debatirá en su IV Asamblea si se ilegaliza a Vox por ser un partido "cercano al nazismo"

Unidas Podemos debatirá la ilegalización de Vox en la IV Asamblea Ciudadana que se celebra los próximos 12 y 13 de junio. Y es que dentro de la formación morada hay quien considera al partido que lidera Santiago Abascal como "próximo al nazismo", según se constata en la página web del congreso.

Los inscritos debatirán la pertinencia de "abolir todos los partidos cercanos al nazismo como se ha hecho con partidos terroristas" a propuesta de José Luis Rodríguez Liébana, que entiende que "para acabar con la ultraderecha lo mejor sería su ilegalización, como en su momento se ilegalizó a Herri Batasuna".

"No podemos consentir más insultos a nuestra dikgnidad (sic)", sostiene Rodríguez Liébana en el documento presentado ante la cúpula de la formación morada para su debate. En conversación con EL ESPAÑOL, añade que el partido de Santiago Abascal "coincide con el Partido Nazi que creó Hitler en el método y en el mensaje para la captación de votos".

Esta preocupación la comparte con muchos de sus compañeros de Unidas Podemos: la "ultraderecha" y el "fascismo" son temas recurrentes entre los debates planteados para la IV Asamblea. La mayoría de ellos bajo la etiqueta "Derechos Humanos".

En un documento planteado por Podemos Usera, por ejemplo, se lamenta que "durante la campaña electoral en Madrid se ha normalizado el discurso del odio". Y para pararlo proponen "acudir al deteriorado sistema judicial español".

"No" a los indultos

Pero no es este el único debate llamativo que los inscritos de Unidas Podemos plantean para su congreso anual. De entre todos ellos, destaca el "no" a los indultos del procés. Que alguien se plantee no conceder la medida de gracia a los 12 líderes separatistas condenados por sedición es una novedad en una formación que aboga claramente por ellos y que forma parte del Gobierno de España que está decidido a concederlos.

Quien pide reconsiderar la postura del partido en este sentido es Óscar Gregorio Jiménez, exsecretario municipal de Ávila. "Nuestra posición como partido debería ser un NO a los indultos de los presos del procés e impulsar una reforma del Código Penal, mandando el mensaje de que la ley está para cumplirse y si no nos parece bien parte de ella, la cambiamos", asegura.

El proponente también recuerda que "no existe el mínimo indicio de arrepentimiento por parte de los presos" y que por ello "no es lógico indultar a quien no reconoce su mal comportamiento".

Otra propuesta señalada es la de José Antonio Castillo Osuna, que reclama al partido alejarse del comunismo y volver a la "transversalidad" de sus inicios: "El conflicto con la ideología comunista quedó resuelto en el siglo pasado con la sociedad de bienestar, derechos humanos y equilibrio social".

También hay quien propone "ir contra la dictadura del coche" porque "nos han colado la idea de que la vida en coche es mejor; sin embargo, muchas personas estamos asfixiadas por su coste o por su humo, así como por su depredación del espacio". O, incluso, quien preconiza las bondades de un "feminismo andaluz" para hacer frente al capitalismo y "ser felices".

Una demanda

Éstas son tan sólo algunas de las propuestas que se debatirán en la IV Asamblea Ciudadana de Podemos, cuya celebración aún está en el aire. Un rival de Ione Belarra en las primarias, Fernando Barredo, y una exsenadora de Podemos por Barcelona, Celia Cánovas, van a presentar una demanda judicial por "vulnerar el derecho de participación" del candidato de Nuevo Impulso.

Y es que según denuncia el propio Barredo, la cúpula -que forma parte del Comité Electoral- le ha negado los datos de los militantes susceptibles de ser entregados para buscar los avales necesarios para presentar su candidatura. Una información a la que tiene derecho como candidato.

En conversación con EL ESPAÑOL, el candidato a la Secretaría General de Unidas Podemos habla del "mayor pucherazo cometido en un partido político en la historia de la cuasidemocracia española". Y asegura que logrará evitar posponer la Asamblea hasta que no haya irregularidades.

En caso de no conseguirlo, la cuarta edición de los congresos anuales de Podemos se celebrará el próximo 12 y 13 de junio en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón (Madrid). Ahí se debatirá, entre otras cuestiones, la ilegalización de Vox.