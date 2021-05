Los 'outsiders' para liderar Podemos: Tettamantti y Barredo, un productor de zarzuelas y un escultor

Son tan outsiders que no han visto Juego de Tronos. Y lo que es más doloroso teniendo en cuenta la obsesión del aparato morado por la serie: no tienen intención de verla. Esteban Tettamantti (Montevideo, 1975) y Fernando Barredo (Madrid, 1960) le disputarán el liderazgo a Ione Belarra (Pamplona, 1987) en 'Vistalegre 4'.

Radicalmente distintos, en la forma y en el fondo. Les unen una admiración -Julio Anguita- y un repudio -Stalin-. Tettamantti, el hombre con el apellido que ya encandila a buena parte de los periodistas de este país, es más complaciente con el legado de Pablo Iglesias. Lo llama "intelectual" y alaba su legado. Barredo, en cambio, lo acusa de "pucherazos" y de haber laminado la democracia interna.

Tettamantti, uruguayo, es productor de espectáculos de ópera y zarzuela. En su país, trabajó para el Frente Amplio de Pepe Mujica, al que pidió en una reunión la receta para unir a la izquierda española. Le fascina leer biografías, es concejal en San Lorenzo de El Escorial y está a favor de un referéndum en Cataluña.

Barredo, viejo conocido de los procesos internos de Podemos, saltó a todos los telediarios cuando fue víctima de una agresión que le causó fracturas en el cráneo y otros tantos huesos. Es escultor y ensayista. Fue profesor de Bellas Artes en la Universidad Complutense durante doce años.

En charla con este periódico, aunque por separado, responden a las mismas cuestiones. La entrevista gira en torno a los puntos candentes de la organización: los casos Dina y Neurona, la postura sobre el referéndum de Cataluña, Errejón, los medios de comunicación...

Pablo Iglesias.

Fernando Barredo: Mucho ruido y pocas nueces.

Esteban Tettamantti: Esencial para la constitución del partido y su consolidación. Muy difícil de reemplazar.

¿Lo conoce personalmente?

B: He sido profesor durante doce años en la facultad de Bellas Artes de la Complutense. Intenté saludarle en un par de ocasiones, ambas en Toledo. La primera, en un mitin, donde se me cortó el paso. La segunda, en un acto en el Palacio de Congresos, para el que presté una pantalla grande. Se las ingeniaron para que no pudiera cruzar palabra con él. Es inaccesible para quienes no pertenecen a su séquito.

T: Sí, aunque nunca mantuvimos una relación de amistad ni cercana. Coincidimos en varios sitios. Me cayó bien. Muchos dicen que es soberbio, pero no me causó esa sensación. Si parece petulante, será por lo intelectual.

¿Por qué usted y no Ione Belarra?

B: Porque yo no perpetro pucherazos y no hago trampas a mis compañeros. Cumplo lo que prometo. Soy fiel al 15-M y al proyecto original. No he venido a vivir de la política, no lo necesito.

T: Creo que, dentro de una fuerza política, deben estar representadas todas las sensibilidades. Pienso que Ione, en este momento, debería estar dando la batalla en el Gobierno. Me gusta el "una persona, un cargo".

Su proyecto en tres medidas.

B: Garantizar la primera asamblea democrática del partido. Nos comprometemos a que, en dieciocho meses, si ganamos, volveríamos a celebrar una asamblea transparente. Ahora se nos maltrata con un reglamento torticero.

T: Mejorar el actual sistema electoral interno, que es confuso y no proporcional; restringe la participación de las diferentes sensibilidades. Crearíamos una secretaría dedicada a pequeños y medianos municipios, y otra a los círculos. Hace falta salir y hablar con los secretarios generales de los territorios.

Militancia anterior.

B: Ninguna. Soy un artista, vengo del mundo de la cultura y de la enseñanza. He sido activista en diversas causas, pero no me inscribí en ningún partido o sindicato porque los veía podridos. Lo que no imaginé es que también encontraría la corrupción dentro de Podemos.

T: Soy nacido en Uruguay. El Frente Amplio. Vengo del partido de Pepe Mujica. Creo que el futuro de la izquierda en España también es ese: un frente amplio. Allí han gobernado tres legislaturas. Usted pregunta si conocí a Pepe: sí. Hace dos años le visité y estuvimos un buen rato hablando de todo. Le pedí la receta para unir a las izquierdas. Me dijo: "El problema que tenemos en las izquierdas es que queremos entendernos de la A a la Z; y cuando se busca eso, no se logra nunca". El acuerdo es un programa común.

Echenique y su gestión interna.

B: En el diccionario de la academia republicana de la lengua podemista, se le define como Echeninquisidor.

T: Hizo lo que pudo. Hubo alguna medida polémica, pero creo que es una persona con capacidad para rectificar.

El caso Dina.

B: Prefiero esperar a que avancen las investigaciones.

T: No he profundizado demasiado. Cuando tu partido está sometido a un escrutinio tan exhaustivo, te empiezas a plantear si lees o no determinadas cosas. Prefiero aguardar al resultado final. Creo que la causa está archivada, así que me alegro de no haber perdido el tiempo.

¿Lee 'La Última Hora'?

B: No, en absoluto. La prensa de parte siempre está condicionada. Otra cosa es que lea algún artículo de vez en cuando, igual que les leo a ustedes, aunque no estoy diciendo que sean lo mismo que La Última Hora.

T: Leo algunas de sus noticias, igual que leo otros muchos medios.

¿Es suscriptor de algún medio?

B: Sí. Público y eldiario.es. Curiosamente, me ningunean como candidato. Siguen poniéndose de lado para que la gente no sepa que hay otras candidaturas además de la de Belarra.

T. No. Soy un trabajador de la cultura y no pasamos por un buen momento.

Tres libros.

B: Rayuela, de Cortázar; La cruz y la corona, de Gonzalo Puente Ojea; y La edad de la penumbra, de Catherine Nixey.

T: La verdad vencerá, sobre Lula y escrito por periodistas latinoamericanos; Una oveja negra al poder, sobre Pepe Mujica; y una biografía de María Callas.

Tres adjetivos para Errejón.

B: Políticamente correcto, próximo al PSOE y respetuosísimo con los privilegios de la Iglesia.

T: ¿Pasapalabra? ¿Está usted esperando que lo llame traidor? -cuando escucha que no es esa la intención del periodista, sigue- Reflexivo, astuto e intelectual.

¿Qué personaje de 'Juego de Tronos' es usted?

B: No he visto la serie. Viendo los forofos que tiene, dudo que lo haga... Prefiero los juegos de plazas y calles.

T: No la he visto. Cuando todo el mundo ve algo... Eso me desestimula.

Caso Neurona.

B: En un partido donde no existe la transparencia que se cacarea, espero que los jueces sean quienes introduzcan la luz en la caverna.

T: Más cloaca.

¿Criticó la compra del chalé de Galapagar?

B: Critiqué la incoherencia de quien se vendió como un político popular y ha acabado dando la espalda a Vallecas. En un telediario, se ha convertido en lo que él llamaba casta.

T: No. Ser de izquierdas no implica vivir en determinadas circunstancias... La izquierda, de hecho, trabaja para mejorar la vida de la gente.

El político que más le gusta de otro partido.

B: Me gustaba Julio Anguita. Hoy, me gusta el político no profesional, que todavía está por llegar.

T: Me gustaba mucho Julio Anguita. De los de ahora, Rufián. Lo sigo y lo escucho.

A favor o en contra de un referéndum en Cataluña.

B: A favor de un referéndum siempre y cuando esté negociado entre las partes.

T: No me parece mal una consulta, pero haría campaña para que los catalanes se quedaran.

Stalin.

B: Un psicópata asesino que demuestra que los extremos se tocan, aunque no estoy comparando las doctrinas. Stalin fue tan genocida como Hitler, pero no por ello puede decirse que el nazismo sea equiparable al marxismo. El marxismo contiene, en su esencia, la búsqueda de la igualdad. El nazismo fue una maquinaria de racismo y criminalidad.

T: Un genocida.

Hugo Chávez.

B: Un personaje controvertido. Con luces y sombras muy marcadas. Lo que más me gustó de él fue que mandó callar al Rey Demérito.

T: Con matices, fue un político que se preocupó por su pueblo.

Santiago Abascal.

B: El típico personaje que siempre ha vivido y vivirá de la política; y no precisamente de la buena política.

T: Intolerante, de una ideología caduca. Representa los intereses de la clase social alta, y no los de la gente.

¿Cuáles son sus opciones para ganar?

B: Las mismas que las de un palestino tirando piedras contra un tanque israelí, pero no por ello debo dejar de tirarlas.

T: Lo decidirán los militantes, no puedo hacer pronósticos. Aunque, dado el método de elección que se utiliza, es muy complicado que el Consejo recoja diferentes sensibilidades.