Casado irá al Supremo si Sánchez aprueba los indultos del 'procés': "La ley no es venganza"

El PP rechaza los posibles indultos a los condenados por el procés independentista de Cataluña y, si el Gobierno de Pedro Sánchez los aprueba sin que exista arrepentimiento por parte de los presos, los recurrirá al Tribunal Supremo porque considera que son un pago político.

El presidente de la formación, Pablo Casado, ha dicho en su cuenta de Twitter que "Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales".

"Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", ha añadido el líder de la oposición en relación a las palabras del líder del Ejecutivo español en Bruselas.

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 25, 2021

El número dos del PP, Teodoro García Egea, ya avanzó la postura de su partido y se pregunto este lunes si el Gobierno está "pagando un precio político a través de esos indultos" y si hay un "pacto oculto", mientras que el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado de "pago a plazos" de Sánchez a sus socios.

El consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid y responsable del área jurídica del PP, Enrique López, también ha considerado que el eventual indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes condenados por sedición en 2019 sería un hecho "intolerable". En declaraciones a EL ESPAÑOL, López concluía tajante que "si se concedieran los indultos, habría un Gobierno contra el Estado de Derecho".

Sánchez en Bruselas

El presidente del Gobierno ha defendido este martes que el indulto de los presos del 'procés' apelando a "valores constitucionales", como "la concordia, el diálogo, el entendimiento y la superación de la crisis" en Cataluña. Sánchez reclama al Partido Popular de Pablo Casado que deje de lado "la revancha y la venganza" y le apoye como él hizo con Mariano Rajoy y la aplicación del artículo 155 que suspendió la autonomía en Cataluña en 2017.

Sánchez no ha querido desvelar en qué fecha decidirá el Gobierno sobre los indultos ni si éstos serán condicionados. El presidente del Gobierno está a la espera del informe preceptivo del Tribunal Supremo, que previsiblemente se emitirá en los próximos días y se opondrá a los indultos, como ya hizo la Fiscalía. Estos informes no son vinculantes.

"La decisión que tome (sobre los indultos) va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana sino el conjunto de la sociedad española en 2017, el entendimiento, el encuentro", ha explicado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló este lunes que los indultos se analizarán individualmente cuando el Tribunal Supremo informe y ha defendido que son un instrumento previsto en la ley y "hay que verlos con naturalidad, sea favorable o desfavorable, parcial o total, no hay que asustarse".