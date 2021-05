Enrique López: "Si se concedieran los indultos, habría un Gobierno contra el Estado de derecho"

El consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid y responsable del área jurídica del PP, Enrique López, considera que el eventual indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes condenados por sedición en 2019 sería un hecho "intolerable" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En declaraciones a EL ESPAÑOL, López concluye tajante que "si se concedieran los indultos, habría un Gobierno contra el Estado de Derecho".

Lo hace horas después de haber asistido, este lunes, a un desayuno informativo en el que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, volvía a abrir la puerta a la medida de gracia, pidiendo que se vieran "con naturalidad".

López, juez de carrera y magistrado muchos años de la Audiencia Nacional, asegura en conversación con este periódico que el indulto, una prerrogativa del Ejecutivo, no es otra cosa que "el perdón del delito" y por ello, argumenta, "no puede haber perdón del delito si quien lo ha cometido no ha pedido perdón" asegura.

Los condenados, al igual que las formaciones políticas y organizaciones de las que forman parte, blasonan continuamente de que en cuanto tengan ocasión lo "volveremos a hacer", como reza uno de los lemas recurrentes de los independentistas catalanes.

ERC y Junts Per Catalunya culminaban este mismo lunes un nuevo Gobierno de la Generalitat con la toma de posesión de su nuevo presidente, el republicano Pere Aragonès, que ya fija como horizonte un nuevo "referéndum de autodeterminación" para 2023.

Recurso al TS

El líder del PP, Pablo Casado, ya volvió a dejar claro la semana pasada que si finalmente se concede la medida de gracia a los líderes separatistas condenados, recurrirían al Tribunal Supremo (TS).

"Lo primero que hay que hacer es impugnar la medida ante nuestro Alto Tribunal, porque confiamos en el Poder Judicial español, luego ya veríamos" asegura López, preguntado sobre si la batalla contra los indultos podría trasladarse, política o jurídicamente, al ámbito de la Unión Europea (UE).

López, con Pablo Casado en una reunión de la dirección del PP. EFE

Para Enrique López, jurídicamente el indulto se condece por razones de "conveniencia o justicia" y, a juicio de este destacado miembro de la dirección nacional del PP, ninguna de las dos circunstancias concurren en el caso de Junqueras y sus compañeros de prisión. Entre ellos Jordi Sànchez, el antiguo presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ahora secretario general de Junts per Catalunya, quien como tal ha formado parte activa de la negociación del nuevo gobierno autonómico.

Además, sería "muy difícil" justificar la concurrencia de esas dos características cuando, explica López, se está aún en "en una fase muy inicial del cumplimiento de la pena". Los líderes independentistas fueron condenados por el Supremo a penas de entre nueve y trece años de prisión e inhabilitación por sedición y también en algunos casos malversación.

López concluye que concederles el indulto sería "una humillación" al Estado de derecho español, mientras que advierte que la aministía ni siquiera cabe en la Constitución. Esto último lo plantea también el Gobierno de Aragonès dentro de la "mesa de diálogo" que tratarán de reabrir con el Ejecutivo central y que ya llegó a reunirse a principios de 2020, justo antes de la pandemia, con Sánchez y el entonces presidente catalán, Quim Torra, encabezando el encuentro.