Margarita Robles admite que no se pueden limitar derechos fundamentales sin el estado de alarma

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado este viernes que, "con carácter general", no pueden restringirse derechos fundamentales sin estado de alarma, aunque ha pedido no perderse en debates jurídicos que no dan "seguridad" a los ciudadanos.

En una entrevista en Antena 3, Robles ha remarcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que su "intención" es no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Sin embargo, ha pedido no enredarse en debates jurídicos que no dan "seguridad" a los ciudadanos.

La ministra, jurista de profesión, ha explicado que en este ámbito "no hay una posición única" y el Derecho "no es una ciencia exacta", por lo que ha hecho "una llamada a la responsabilidad" y la unidad de todas las fuerzas políticas para prestar el mejor servicio a los ciudadanos "sin perderse en debates jurídicos".

En este contexto, ha reconocido que, "con carácter general", no se pueden limitar derechos fundamentales sin el estado de alarma, pero ha recordado que los propios tribunales "han hecho interpretaciones diferentes" y esos debates "no contribuyen a dar seguridad a los ciudadanos". Y ha puesto como ejemplo la posibilidad de prohibir fumar en las terrazas de los bares, que ha remarcado que no es un derecho fundamental.

Críticas

La incertidumbre generada por el fin del estado de alarma ha suscitado críticas entre las comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, socio del Gobierno, ha reclamado en los últimos días al presidente Pedro Sánchez la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo, cuando decae el actual decreto, porque, si no, se vivirá una situación "muy delicada", con problemas jurídicos para mantener las restricciones y una relajación ciudadana.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también sería partidario de que el Gobierno central ampliara un mes más el estado de alarma, a partir del 9 de mayo, si la incidencia de la Covid-19 sigue siendo alta, y no da "una alternativa" legal a las comunidades.

Moreno lamentó que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no haya hecho los deberes" durante este año y no haya realizado una legislación competente que permita a las comunidades autónomas tener instrumentos legales parar limitar la movilidad de los ciudadanos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a tachar de "doble salto mortal" la decisión avanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no ampliar el estado de alarma y ponerle fin el próximo 9 de mayo, ante lo que ha pedido una reunión urgente de la conferencia de presidentes.

"Estamos ante un doble salto mortal: primero, porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo y, en n segundo lugar, porque tampoco tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia", ha lamentado el presidente gallego.

Anima a vacunarse

Robles ha insistido así en la necesidad de que todos los políticos trabajen unidos para vencer al virus y ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos se pongan la vacuna contra el Covid-19 cuando sean llamados.

"Que todos nos vacunemos sin miedo, yo fui cuando me tocó muy orgullosa y satisfecha de hacerlo", ha recordado mostrando su "confianza absoluta" en la gestión que está realizando el Ministerio de Sanidad y en los avances científicos.

Así, ha reconocido que algunas informaciones "contradictorias" han generado "confusión" entre la ciudadanía, pero cree que la "inmensa mayoría" de la población quiere vacunarse. De hecho, ha revelado que en las Fuerzas Armadas el porcentaje de rechazo a la vacuna no ha llegado al 3%.