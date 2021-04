Echenique avisa de "una amenaza más poderosa que el Covid: Vox"

Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha cargado contra Vox en su turno de palabra en el Congreso esta mañana, al que ha acusado de se "una amenaza más poderosa que el virus".

"Hemos aprendido que nuestra sociedad enfrenta una amenaza más poderosa que el virus: hemos visto florecer un movimiento político reaccionario que amenaza las bases de nuestra democracia", ha señalado Echenique, en referencia a Vox. "Han aprendido de Le Pen, Salvini, Bolsonaro y Trump. De esas fuentes han importado nuevos elementos, muchos muy eficaces, y que generan una enorme tensión y socavan los principios democráticos. Un ejemplo, cuestionar la legitimidad de las elecciones".

Echenique ha acusado a Vox de definir como "enemigos del país a colectivos como los independentistas, a los comunistas, los trans, los homosexuales y a las feministas".

Apellidándoles de "Trumpismo nacional", Echenique ha destacado que "no sólo viven del odio", sino que "retuercen el concepto España, para dividir entre buenos y malos españoles, un concepto que utilizan para excluir y les sirve para explicarse a sí mismos por qué les está justificado odiar a millones de españoles o fantasear con fusilarlos".

A Vox le ha atribyuido también "el secuestro y la ostentación de la bandera, en la agresividad con la que gritan 'Viva España' a los que consideran sus enemigos, o en las amenazas de deportar a ciudadanos españoles simplemente porque no piensan como ellos".

En su intervención, Echenique ha acusado a "la ultraderecha trumpista" de culpabilizar a los ciudadanos de su situación económica -"si te ha ido bien es que te has esforzado, si no, es culpa tuya"- y ha señalado que esto "no es mérito, se llama clasismo y aporofobia".

Para terminar, Echenique se ha referido también al Partido Popular, en concreto a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su concepto de libertad, el mote de su campaña.

"Ayuso no se refiere a la libertad como un lema revolucionario francés. Cuando ellos dicen libertad están diciendo carta blanca para que una cierta clase social pueda hacer lo que le dé la gana sin importar las normas cívicas, las leyes, los derechos...", empezó por decir. "Su libertad es la libertad para financiar ilegalmente un partido, la libertad de los millonarios para empadronarse en Madrid por ser la comunidad con los mayores privilegios sociales, la libertad para saltarse las restricciones, libertad para despedir barato, para desahuciar pobres, para tratar mal al camarero porque para eso lo pagas tú", continuó.

En el mismo tono muy crítico, Echenique consideró que "hay que impedir que los reaccionarios sigan vampirizando Madrid" y que "es una obligación democrática sacarlos de allí" . "Esto tenemos enfrente: el odio, el negacionismo, la mentira, la violencia, lo contrario de la Ilustración y a los valores republicanos", dijo para terminar con un apelo a los partidos de izquierda en la capital: "Ni media palabra mala entre nosotros para desmovilizar el voto de izquierdas. Volveremos a ponernos de acuerdo para gobernar en Madrid".