Iglesias promete FP y universidad gratis en dos años "subiendo impuestos a los ricos" de Madrid

Pablo Iglesias no deja de prometer. Él mismo y los líderes de Unidas Podemos se quejan de que los medios no le hacen caso y no dan cobertura a sus compromisos de campaña para las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid. Que se centran en sus improperios contra "la ultraderecha del PP y Vox" o en asegurar que Madrid no es un lugar "seguro para las mujeres" o es "muy racista".

Por ahora, las promesas de la candidatura morada, todas, consisten en más gasto público, lo que él llamaba este lunes "mantener la protección social aunque acabe la emergencia de la pandemia". Iglesias ya ha prometido el psiquiatra gratis, la rebaja del 75% en el abono transporte, el dentista gratis, contratar a 10.000 nuevos sanitarios. Ahora se compromete, "en dos años", a implantar la "gratuidad total de las primeras matrículas en la universidad", la Formación Profesional Superior "gratis" y 6.000 nuevas plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años. ¿Cómo pretende pagar todo eso? Efectivamente, subiendo impuestos "a los ricos" de Madrid. Es decir, "podemos hacerlo simplemente eliminando los privilegios fiscales de los millonarios de Madrid", aseguraba el dirigente morado Pablo Echenique. Hoy @PabloIglesias ha propuesto que la Universidad y la FP públicas sean gratuitas en la Comunidad de Madrid y duplicar las plazas en las escuelas infantiles de 0 a 3.



Prácticamente ningún medio te lo va a contar y luego esos mismos medios dirán que nunca hablamos de propuestas. pic.twitter.com/RJr9ujYecA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 12, 2021 Fuentes de la candidatura de Iglesias confirman que "todos los días", de aquí a la jornada de reflexión, el candidato hará una propuesta o acudirá a algún centro de trabajo, barrio del sur o localidad del cinturón rojo para que no se hable sólo de "las ocurrencias" de Isabel Díaz Ayuso. Porque la idea de la campaña de los morados es cosechar votos, movilizar a los suyos... echar al PP y, sobre todo, que los de Santiago Abascal no tengan poder decisorio en el futuro Gobierno autonómico. Lo que opinan en la sede del partido de Iglesias es que la derecha hace mucho ruido y tiene mucho poder mediático -de ahí las arremetidas explícitas contra determinados periodistas, responsabilizándolos incluso de "ataques racistas"-, pero si "habla la mayoría", la izquierda gana. Cuarta o quinta fuerza Unidas Podemos prometía este lunes que impulsará gratuidad de la universidad y la Formación Profesional públicas en 2023, en caso de gobernar la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que todos los sondeos le den como cuarta o quinta fuerza en la Asamblea... en todo caso, como tercera del bloque de izquierdas, tras el PSOE de Ángel Gabilondo y el Más Madrid de Mónica García. Además, aumentarían el número de plazas de FP pública en un 50% en cuatro años. Según las cuentas de los morados, estas medidas tendrían un coste para las arcas públicas de poco más de 200 millones de euros. Unidas Podemos, en todo caso, se limita a prometer la gratuidad de las "primeras matrículas". Y es que la realidad dice que los ingresos por tasas y precios públicos totales de las universidades públicas madrileñas son 466 millones. En este importe sí se contabilizan matrículas de grados y postgrados, incluidas las de los repetidores de entre los más de 200.000 universitarios que cursan estudios en los centros públicos madrileños. Ahí están los votos. "El primer año de gobierno, reduciremos las tasas de primera matrícula en grados y postgrados en la universidad pública de la Comunidad de Madrid a la mitad. Durante el segundo año de gobierno, alcanzaremos la gratuidad total de las primeras matrículas", explicaba la candidatura liderada por Pablo Iglesias en una nota pública. Por otro lado, hay 34.000 alumnos y alumnas de Formación Profesional Superior en centros públicos de Madrid. "Es la única comunidad que cobra matrícula de 400 euros a estos alumnos. Por eso, haremos gratuita la matrícula en estos centros públicos. La medida tiene un coste de 12 millones de euros", afirman los morados. En Madrid, desde el año 2019, las escuelas públicas infantiles de 0-3 años ya son gratuitas. Los Presupuestos contemplan una partida de 34 millones de euros para sufragar estas plazas. La promesa de Iglesias es "duplicar la inversión en esta partida" para crear otras 6.000 plazas adicionales y así "seguir avanzando hacia una red pública de calidad que garantice una cobertura universal y gratuita".