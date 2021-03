Mañueco (PP) a Tudanca (PSOE) en la moción de censura: "Quiere un Gobierno con tránsfugas"

El debate de moción de censura en Castilla y León ha comenzado este lunes con durísimos reproches entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Por el momento a los socialistas de Luis Tudanca no le dan los números aunque mantienen la esperanza de que varios diputados de Cs la apoyen.

"Alienta el transfuguismo pero se va a llevar una bofetada de dignidad y lealtad", ha aseguardo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco a Tudanca, al que ha acusado de ser "el Fernando Simón de Castilla y León".

"Aquí no hay ni rumbo, ni ideas, ni liderazgo... Es un político sumiso al interés de Sánchez", ha afirmado Fernández Mañueco, que considera que Tudanca "representa lo peor de la política" porque "quiere un Gobierno con hipotéticos tránsfugas". "Lleva dos semanas de intrigas palaciegas para lograr los apoyos", ha proseguido, convencido de que la moción de censura no saldrá adelante y anunciando que "en próximas semanas" su Gobierno suprimirá el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"¿Ha vendido su alma?"

Fernández Mañueco ha exigido al candidato socialista en la moción de censura a pedir disculpas a los ciudadanos por el "bochorno" de ensuciar la política con "intrigas palaciegas". "¿A quién quiere engañar? ¿Cómo piensa ganar la moción si no es con transfugas?", ha espetado ante una moción "abocada al fracaso" que, según ha augurado también, derivará en un cambio de caras en el PSOE de Castilla y León en un día que Sánchez ha marcado con "una muesca en su cartuchera".

"No sé lo que le habrán ofrecido pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor -Óscar López-", ha ironizado, a lo que Tudanca ha respondido también en tono irónico por la capacidad de Fernández Mañueco de haber oposición y por haber evidenciado hoy quién manda en la Junta donde "ni sabe ni quiere gobernar". "¿De verdad que no quería hacer daño a Castilla y León? ¿De verdad que no ha vendido su alma?", ha cuestionado el dirigente del PP.

"La palabra de Tudanca está bajo las suelas de los zapatos del señor Sánchez", ha sentenciado el presidente de la Junta en su intervención en contra de la "inoportuna y contraproducente" moción de censura que busca, a su juicio, "un cambio a peor" y es además "una irresponsabilidad insultante" ante la situación que vive Castilla y León en la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Tudanca: "Castigo ejemplar"

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido la moción de censura presentada por su grupo a PP y Ciudadanos y en la que se presenta como candidato a la Presidencia porque, como considera, la "corrupción" merece un "castigo ejemplar", al tiempo que ha culpado a los responsables del Ejecutivo de "traicionar" y "romper con todo".

En su intervención ha insistido en que el cambio es necesario para "recuperar la decencia y la esperanza". "Ustedes hicieron lo peor que se puede hacer en política, traicionar la confianza y la voluntad de la gente, se traicionaron incluso a sí mismos", ha señalado.

Tudanca se ha referido en concreto a los procuradores de Ciudadanos ha señalar que proclamaron de forma "rotunda" el cambio y la regeneración y, sin embargo, "incumplieron su palabra". "Mercadearon con alcaldías y diputaciones, se repartieron cargos y sillones, pactaron con la extrema derecha donde pudieron y lo necesitaron, todo desde Madrid, fuimos intervenidos como Comunidad", ha señalado.

Tras recordar "la historia negra del PP de Castilla y León" en la que, a juicio de Tudanca, los 'populares' "usaron la corrupción" como base para su "maquinaria de poder", el socialista ha insistido en que esta situación merece "un castigo ejemplar", ya que el PP "no cambia" sino que "empeora".

Así, ha considerado esencial un cambio porque "no vale todo" y es necesaria la "regeneración y el cambio". "Nos enfrentamos a un PP que mercadea, que compra y vende voluntades y que está dispuesto a todo, no somos iguales ni queremos serlo", ha aseverado Tudanca.

"No conocen la decencia"

Desde la tribuna de oradores, el vicepresidente y portavoz la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha reprochado la falta de decencia de Luis Tudanca, al que ha espetado: "Usted no conocería la decencia ni aunque le atropellase el camión que la reparte".

Igea ha ironizado sobre la "eterna superioridad moral" que, a su juicio, proclama el PSOE de Castilla y León para intentar "salvar al mundo" y ha acusado a los socialistas de haber intentado comprar voluntades para que salga adelante la moción de censura contra el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos cubierto bajo la "casulla de las buenas intenciones", "con el manto de la salvación" y con la premisa de que "con el pecado se gana la absolución", para parafrasear a Lucas el evangelista.

"Nosotros hacemos política, ustedes propaganda", ha añadido.