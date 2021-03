El comité fantasma de Meirás: el Gobierno se inventó un grupo de expertos sobre el Pazo

Miércoles 3 de febrero de 2021. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo anuncia la creación de un "grupo de personas expertas que van a asesorar sobre el futuro del Pazo de Meirás". Tal comité, sin embargo, jamás ha existido.

Así lo ha admitido el propio Gobierno tras la consulta de un abogado que, amparándose en la Ley de Transparencia, preguntó por la identidad de los integrantes, su sueldo y su cualificación. ¿La respuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática? "No se ha creado ningún órgano, no existe y por tanto no puede aportarse la documentación solicitada".

"Lo único que se ha celebrado ha sido una reunión telemática con fecha 3 de febrero pasado, con las personas expertas propuestas por las instituciones interesadas en el futuro del Pazo de Meirás, con objeto de reflexionar sobre el relato y futuros usos del mismo", abunda la resolución firmada por el Ministerio de Carmen Calvo.

El abogado Guillermo Rocafort, que ha mostrado a EL ESPAÑOL toda la documentación relativa al caso, denuncia el "paripé" que suponen, de un tiempo a esta parte, los llamados "comités de expertos": "No son más que órganos políticos formados por personas de un claro sesgo ideológico afín".

Una "pantomima"

La primera vez que el abogado e historiador dio con un comité de expertos de similar idiosincrasia fue en 2016. Concretamente, cuando se enfrentó al Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid. "Fue una experiencia muy desagradable", admite Rocafort, que abunda: "Dicho comisionado nos negaba las actas de sus reuniones y todo tipo de información".

Finalmente, el abogado consiguió que el Consejo de Transparencia obligara al Comisionado de la Memoria Histórica a aportar la información requerida. Y a partir de ahí, comprendió que "dichos comités de expertos carecen de base legal; son una pantomima para justificar actos políticos y arbitrarios, y además, suelen ser bastante mediocres en sus conocimientos".

Por eso, cuando supo de la existencia de un comité de expertos para "asesorar sobre el uso futuro del Pazo de Meirás", Rocafort se dispuso a tirar de la manta: "Yo ya intuía que era otro paripé, algo con lo que alimentar una convicción falsa en la opinión pública de rigor y de excelencia".

Y sus sospechas resultaron fundamentadas. "Cuando recibí la respuesta de que no existe dicho comité, tuve una mezcla entre risa e indignación; risa porque me parece ridículo anunciar algo que no existe; indignación, porque juegan con temas muy sensibles y les da igual".

"La realidad es que la Memoria Histórica es un instrumento de ideología política extrema que no crea nada más que mentiras, unidas a medias verdades, y un amplio abanico de subvenciones para unos personajes sin escrúpulos, y además lo hacen abusando del dolor legítimo de los españoles cuyos familiares sí que sufrieron una dura represión", zanja Guillermo Rocafort.

Precedente

Llueve sobre mojado en el seno del actual Gobierno de coalición. Y es que la situación que denuncia Rocafort es, mutatis mutandis, muy similar a la del famoso comité de expertos de la desescalada. Un comité que nunca existió, tal y como admitió el Ejecutivo el pasado mes de diciembre.

El Gobierno confesó la artimaña cuando el Consejo de Transparencia exigió a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, que diera a conocer los nombres del "consejo de expertos" que asesoró al Ministerio -que ahora dirige Carolina Darias- en la desescalada de la primera ola de la Covid-19.

Finalmente, y con tres semanas de retraso, el Ejecutivo decidió cumplir con la orden del Consejo de Transparencia e hizo pública la identidad de "los expertos". Véase, Fernando Simón, 13 funcionarios de Sanidad y un asesor externo.

De un modo muy similar, los encargados de dilucidar el futuro del Pazo de Meirás han sido 12 miembros designados por distintas administraciones, como el Gobierno de España, la Xunta de Galicia o la Diputación Provincial de La Coruña. Y tan sólo se han reunido en una ocasión. Otro comité fantasma.