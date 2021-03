Iglesias 'encarga' a Gabilondo que capte el voto de PP y de Cs: "Repartámonos los roles"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha concedido en El Intermedio de El gran Wyoming (La Sexta) su primera entrevista tras anunciar por sorpresa este mediodía su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños y que ha llevado a Isabel Díaz Ayuso, mandataria de la región, a cambiar su lema de campaña: "Comunismo o libertad".

Bienvenidos al Borgen cañí de la política española, al Baron Noir más chulapo que pudieran imaginar, al Juego de Tronos más castizo e impredecible. Elijan su referencia seriéfila. Iglesias contra Ayuso. Izquierda contra derecha. Comunismo o libertad. Reduccionismo simplista.

El líder de Unidas Podemos y todavía vicepresidente segundo del Gobierno desgranó durante la entrevista la estrategia que debe seguir la izquierda si quiere ganar la Comunidad de Madrid y desalojar a Ayuso de la Puerta del Sol. "Si queremos parar a la ultraderecha hay que dividir los papeles. Si somos capaces de repartir los roles seremos capaces de frenar estos ultras", apuntó.

Y no ahorró detalles a la ahora de explicar en qué debe consistir ese reparto de papeles: "Si nosotros cumplimos nuestro papel y Ángel Gabilondo cumple su papel atrayendo a un electorado diferente, las cosas saldrán bien. Tenemos que demostrar que podemos sacar a estos ultras que reivindican el fascismo, el vandalismo contra la memoria histórica o los símbolos feministas. Defender la Educación, la Sanidad y la Democracia es salir a ganar. Dormidos no podemos combatir a la ultraderecha".

Ante este último comentario Wyoming no ha podido evitar lanzar un dardo contra los socialistas: "Si dormidos no podemos, despierte usted a Gabilondo".

"A nosotros la gente que ha votado al PP no nos va a votar. Pero creo que a esa gente que ha votado al PP y a Ciudadanos no le gusta la ultraderecha y no le gusta Ayuso. Y creo que a esa gente sí puede llegar Gabilondo", ha explicado Iglesias con pelos y señales.

Una estrategia que El Gran Wyoming también se ha tomado a broma y tras dejar que Iglesias se explayara ha conluido con un "no veo yo a Gabilondo haciendo buzoneo por Madrid".

La entrevista empezó suave, pero poco a poco fue ganando en intensidad. Sandra Sabatés lanzó las preguntas más incisivas. "¿Iría usted de segundo de Mónica García?" (candidata de Más Madrid). "Estaría dispuesto a ir de segundo de Mónica García", contestó el vicepresidente sin titubear. "Hagamos unas primarias. Si los inscritos dicen que Mónica debe encabezar la lista yo iré en el puesto que me toque. Tendrán que decidir los inscritos primero", apuntaló Iglesias.

"Creo que puedo ser presidente de la Comunidad de Madrid. Creo que la gente nos pide que nos pongamos de acuerdo para no entregar Madrid a la derecha y a la ultraderecha. Yo creo que puedo ganar", insistió, "pero que decidan los inscritos quién tiene que estar al frente".