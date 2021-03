Pablo Iglesias consigue que el Consejo de Ministros apruebe un compromiso para regular los alquileres

Pablo Iglesias parece haberse salido con la suya, por encima de la voluntad del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobadas este martes en Consejo de Ministros incluyen la intervención del mercado para "bajar los precios abusivos".

Fuentes de Unidas Podemos llegaron a amenazar, en declaraciones a este periódico, con que si el PSOE llevaba la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros sin incluir esta medida, sus ministros "harían saber su desacuerdo con lo aprobado en el seno del Gobierno". Incluso, advirtieron de que no la apoyarían durante su tramitación en el Congreso.

Diputados de los socios parlamentarios del Ejecutivo de coalición abundaron en esta posición, advirtiendo en conversación con este diario, que la ley que deben coproponer Ábalos e Iglesias "puede ser la oportunidad de hacernos fuertes y obligar al PSOE a cumplir, por una vez, sus compromisos".

Directrices Estrategia Desarrollo Sostenible 2030

En su momento, el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos lo sugería, pero sin terminar de explicitar que se intervendría el mercado del alquiler. Posteriormente, el pacto de los Presupuestos -alcanzado en una noche frenética el pasado 28 de octubre- sí entró al detalle [consúltelo aquí en PDF]. Y en él, Iglesias arrancó el compromiso de Pedro Sánchez para "establecer mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".

Y ahora, a pesar de la negativa de Ábalos, que rechaza de plano la regulación del mercado y propone incentivos fiscales, es el Consejo de Ministros el que ha aprobado en su reunión de este martes. El texto dice textualmente que el Gobierno se compromete a "la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios" como " una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda".

Iglesias en la ONU

Fuentes de Unidas Podemos destacan la importancia de haber pasado por el Consejo de Ministros este compromiso. Y celebran que el Gobierno "se compromete de nuevo a regular los precios del alquiler en plena negociación de la Ley de Vivienda, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno".

El documento aprobado en esta reunión del Consejo no es un papel cualquiera, es "el corazón" de la estrategia de cumplimiento de los compromisos de Desarrollo sostenible, de los que es responsable el Ministerio de Iglesias. Una vez aprobado en el seno del Gobierno, será el propio vicepresidente segundo el que lo defienda ante Naciones Unidas el próximo mes de julio.

En concreto, el informe señala que la Ley de Vivienda "debe habilitar a las CCAA y los ayuntamientos a declarar zonas de mercado tensionado, allí donde se hayan producido subidas abusivas". Y permitirles "regular los precios del alquiler dentro de éstas, tal y como se hace ya en numerosos países de la Unión Europea".

A preguntas de este diario, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales destacan que han estado "recibiendo observaciones de los demás ministerios durante las últimas semanas" antes de llevar el documento a la reunión de este martes. Es decir, que sugieren que no hay posibilidad de que el ala socialista del Ejecutivo no sea consciente de lo que ha aprobado: "No puede ser que no se lean lo que aprueban", destaca un portavoz del entorno de Iglesias.

Las mismas fuentes señalan que este informe, de 140 páginas, es el corazón del "plan político para la próxima década", que se aprobará previsiblemente en el mes de junio, "para que nuestro país sea justo socialmente, sostenible y feminista en 2030".