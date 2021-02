Esperanza Aguirre critica a Casado por sus "ataques inaceptables" a Abascal y su entrevista en RAC1

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cree que el PP debe hacer autocrítica por sus peores resultados electorales en Cataluña y que abandonar la sede nacional de la calle Génova no es suficiente. Además, señala a Pablo Casado como clave de la debacle electoral y ha calificado de "inaceptable" haya lanzado "ataques personales" al Santiago Abascal.

"No puede ser que la única reflexión que hagamos de las elecciones sea esto", ha dicho refiriéndose a la decisión de Casado de abandonar Génova 13. "Si hemos girado al centro no puede ser que no hayamos recogido ninguno de los escaños de Ciudadanos, de hecho, hemos perdido", ha añadido en una entrevista en Onda Cero.

Aguirre ha analizado los motivos de los malos resultados y ha considerado que Pablo Casado ha cometido dos errores que han hecho que el PP perdiera un escaño en Cataluña y se quedara con apenas tres diputados en el Parlament. "Fue un error de Casado la entrevista en RAC1 y los ataques personales a Santiago Abascal", ha dicho.

Sobre esta última cuestión, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a la moción de censura que Vox presentó contra Pedro Sánchez el pasado mes octubre. "Una cosa es decir no a una moción y otra los ataques personales. Me parece que es inaceptable, francamente", ha afirmado refiriéndose a la interveción del líder del PP aquel 22 de octubre en el que se evidenció su ruptura con Abascal.

La polémica entrevista en RAC1

Fue el pasado 9 de febrero, a sólo cinco días de las elecciones en Cataluña, cuando Pablo Casado acudió a los estudios de RAC1 para ser entrevistado por el periodista Jordi Basté.

En su entrevista, que duró más de una hora y en la que fue preguntado en catalán, el líder del PP desveló que no ejerció su papel como portavoz del PP durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 porque no estaba de acuerdo con la línea que defendía Mariano Rajoy.

"Yo el 1-O era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables; ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando", en referencia a su partido, para añadir que "lo que se estaba viendo en televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado".

En su lugar, el 1 de octubre de 2017 compareció Mariano Rajoy, arropado, entre otros, por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Alfonso Dastis e Íñigo Méndez de Vigo

Casado reprochó no sólo la actuación del Govern catalán, también la de por aquel entonces Gobierno de Mariano Rajoy, sobre el que ha dicho que "tendría que haber evitado" lo ocurrido, incluidas las "cargas policiales del 1-O" en varios colegios electorales de Cataluña."

"Lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado y eso lo dije en mi congreso para presentarme al Partido Popular. Lo dijimos todos esa misma semana", ha explicado. También señaló a la justicia que fue, según declaró, lenta en sus actuaciones. "Desde el punto de vista judicial, el juez tuvo que actuar antes de esa mañana", opinó.