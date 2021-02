Cs acusa a Pablo Iglesias de atacar la libertad de expresión "señalando a periodistas incómodos"

Pablo Iglesias se ha visto sometido a lo más parecido a un impeachment, o juicio político, este miércoles en el Congreso. El diputado liberal Guillermo Díaz ha presentado una interpelación urgente desde la tribuna del Congreso en la que ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno de ser "un peligro para la democracia" por atacar la libertad de expresión "señalando a periodistas incómodos".

El diputado de Ciudadanos elaboró un potente discurso "para garantizar el ejercicio del periodismo en libertad y sin injerencias políticas". En él señaló a Iglesias de aprovecharse de su poder en el Ejecutivo para tapar las "miserias" de Podemos utilizando "panfletos seudoperiodísticos", las redes sociales y "la misma sala de prensa de Moncloa".

Díaz recordó la comparecencia posterior a un Consejo de Ministros del pasado mes de julio en la que Iglesias citó por su nombre, apellido y mote despectivo a varios periodistas y reclamó su derecho a "normalizar el insulto" a la prensa.

Iglesias defiende "naturalizar" la "crítica" contra periodistas con presencia pública

Lo cierto es que el representante del partido presidido por Inés Arrimadas equiparó en este punto a Podemos con Vox e igualó a Iglesias con Santiago Abascal, "con la diferencia, en este caso clave de que usted tiene el poder, y los resortes del mismo". De hecho, según Díaz, "la libertad de expresión y la democracia nacen y mueren a la vez, una no existe sin la otra", y alimentar bulos y amedrentar "a los periodistas que publican cosas que a usted le incomodan" es, dijo, "el primer paso para acabar con las libertades de todos".

"Tapar sus miserias"

El vicepresidente, en sus intervenciones del debate, mezcló datos sacados de informes de Civio y de la Asociación de la Prensa -"que ya saben ustedes que no es muy proclive a mi formación política"- con medias verdades. Y ha dado argumentos contradictorios, como que "ningún periódico es rentable en España, salvo los deportivos" para demostrar su debilidad ante "las presiones de las grandes empresas" con "su condición de poder real y sin ningún control democrático".

El parlamentario de la formación naranja afirmó que Iglesias "ha recrudecido su ofensiva contra la prensa y periodistas españoles" porque quiere "silenciar" a quienes le son "incómodos". De hecho, citó la reciente imputación de Juan Carlos Monedero y "las facturas falsas de las obras en la sede de su partido" para demostrar que "cuando un periodista se hace eco de estos hechos, al día siguiente es señalado por su panfleto, La Última Hora".

De ahí la conclusión de Díaz: "Hay quien dice que usted quiere silenciar a la prensa porque denuncian la corrupción de Podemos".

Según Ciudadanos, el objetivo de este tipo de actitudes, como las que aplica Vox "con campañas de sus bots en las redes pidiendo a los ciudadanos que cancelen sus suscripciones a un periódico que los critica" es eliminar la crítica. "¿Cree usted que un periodista es más libre o menos si sabe que al día siguiente se le va a acusar públicamente, insultar y atacar con su nombre y apellidos, y a su familia incluso, cuando tiene una información que a usted le incomoda?".

Con actitudes así, defendió Díaz, "persiguiendo el periodismo, señalando a periodistas para tratar de tapar sus miserias es el inicio de la muerte de la democracia". El diagnóstico de Ciudadanos es que la situación actual es "muy delicada" ya que "desde la Moncloa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el señor Iglesias dijo que había que naturalizar el insulto a los informadores".

En este sentido, advirtió de que el insulto es "el eufemismo de mucho más" y la antesala del linchamiento dialéctico o las agresiones físicas. Y añadió que Iglesias, con ese proceder, "busca la coacción, el señalamiento, y así que la prensa hoy no informe de que Monedero ha sido imputado o que no informe de las facturas falsas de las obras de su sede".

La réplica de Iglesias

En el turno de réplica, el vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas es "un tema tabú del que parece que está prohibido hablar". Y se ha felicitado de que Ciudadanos haya traído el asunto a la tribuna del Congreso: "Eso me da la oportunidad de reflexionar en público sobre un asunto clave".

Para Iglesias, no es democrático que no haya "grandes medios comunitarios" en manos de cooperativas -se entiende que financiados con dinero público- y que sólo "las grandes empresas y los bancos puedan poseer ese altavoz". Y es que eso provoca, según Iglesias, la sumisión de los periodistas, el adoctrinamiento de la población y la conformación de una ideología uniforme, "en la que sale muy caro ser periodista y de izquierdas".

"¿Sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático", afirmó.

Señor Iglesias, si no es capaz de controlar su impulso de censurar a los medios, dimita.



"Creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar", ha manifestado, para después añadir que el poder mediático tiene un papel y una influencia "determinante" en la opinión pública y en la democracia. Así, ha afirmado que son quienes deciden las agendas, "los temas de los que se habla y de los que no se habla", y ha insistido en que "deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer" en España.

Por otro lado, Iglesias ha indicado que "los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos". ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión en directo? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", apuntó recordando su entrevista con Jordi Évole, en la que acusó al Grupo Prisa de presionarle para no pactar con Podemos.

"El control es del ciudadano"

Pero Guillermo Díaz tenía clara su respuesta. ¿Que no hay control democrático? ¿Hay que controlarlo desde el Gobierno? "Ésa es la diferencia entre un partido liberal y otro profundamente iliberal, como el suyo".

"El control sobre los medios lo ejerce la ciudadanía escuchando, leyendo o comprando lo que quiere". De este modo, ha explicado que hay medios de comunicación que son propiedad de un periodista y otros de bancos, que "dependen de que los lectores o los oyentes los sostengan".

"Usted perderá y no conseguirá callar a la prensa", zanjó, para reclamar el cese de los ataques y su dimisión "si no es capaz de controlarse"... o que el presidente Sánchez lo destituya si es necesario.

Iglesias ha respondido que "hay muy pocos medios de comunicación que sean rentables, algunos incluso reconocen abiertamente que viven de la publicidad institucional". "¿O cómo se han generado estructuras de poder en determinados territorios? No es rentable, señoría. No es rentable, no es rentable Por eso, algunos entienden que no hay ningún problema en perder dinero si con eso se puede tener influencia mediática", ha agregado.