Los 7 rótulos que García Egea recomienda poner a los dirigentes de Podemos cuando salgan en TVE

Como es habitual, Teodoro García Egea comenzó su pregunta a Pablo Iglesias dándole un palo a su jefe, Pedro Sánchez. Porque el empeño del número dos del PP siempre es demostrar que van juntos, como dos caras de una misma moneda, en este caso la del "sueldo del vicepresidente... porque cobra del dinero público aunque no parece tener trabajo".

El secretario general de los populares reprochó el ataque a la democracia española del vicepresidente segundo y le preguntó si le parecía "normal" el rótulo "vergonzoso" que TVE dedicó a la princesa de Asturias la semana pasada. Y le propuso que sugiera a "esa televisión pública que usted dirige" otros para algunos de los miembros del Gobierno.

Así, para García Egea, TVE podría subtitular al mismo Pablo Iglesias como "dirigente de un partido imputado"; a Yolanda Díaz, como "la de los cuatro millones de parados"; a Pablo Echenique, como merecedor de la "Gran Cruz a la Seguridad Social"; a Isa Serra, como "diputada de Podemos y condenada a 19 meses de cárcel"; a Alberto Rodríguez, como "diputado y apaleador de policías"; y a la misma Irene Montero, como "una ministra con asesora y con niñera".

Aún dejó una última recomendación: "Animo a sus secuaces en Televisión Española a que la próxima vez que salga el señor Sánchez le pongan el rótulo 'miente todo el tiempo'. Muchas gracias".

Los siete rótulos que García Egea le colgaría al Gobierno y a Podemos

En su argumentación Egea aprovechaba que la principal defensa esgrimida por miembros del Gobierno y diputados de Unidas Podemos al trabajador de la TV pública que rotuló "Leonor se va de España como su abuelo" es que "aquello no contenía ninguna mentira".

Iglesias no desmiente

Y lo cierto es que, vista la respuesta de Iglesias a la andanada del secretario general popular, esos rótulos sugeridos tampoco mienten. Porque el vicepresidente segundo del Gobierno no supo responder ni desmintió nada de todo lo acusado.

Ni siquiera rechazó la referencia Teresa Arévalo, cuando la citó Egea o, más tarde, Macarena Olona en el turno de Vox. Arévalo es oficialmente asesora de la ministra de Igualdad, con nivel 30 de funcionaria... aunque oficiosamente "jefa de gabinete para cuestiones de partido de Irene Montero" -según fuentes de Unidas Podemos-. Y, en todo caso, acusada de trabajar realmente como "niñera de Iglesias y Montero" con un sueldo público de 52.000 euros a cargo del Presupuesto ministerial.

"Ésa es su democracia normal", arremetió García Egea, haciendo referencia a la denigración de la calidad de la democracia española que se sacó de la manga Iglesias en la última semana de la campaña electoral catalana para lograr atención mediática. "Pero no hay rótulo que tape su incompetencia, señor vicepresidente".

Un 'papel de Bárcenas'

Con un papel en la mano, se levantó de su escaño para responder el líder de Podemos. El papel, que dejó ver con clara intención, estaba rotulado con un marcador amarillo como el de los papeles de Bárcenas. Y de él leyó su contestación:

"Entiendo que entonces usted está de acuerdo en que no hay normalidad democrática en España", apuntó. "Pero si la democracia española no es plena es por lo que le ha hecho su partido a la democracia española".

Acto seguido, el "y tú más" de Iglesias consistió en un repaso de la hemeroteca de los populares similar a la que le acaban de echar a la cara y no desmentía. "Déjeme que le lea, porque a mí no me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Pablo Hasél esté en la cárcel. Que su partido bloquee el Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la sala segunda o lo que sea por detrás", apuntó, en referencia al mensaje de móvil del senador Ignacio Cosidó que reventó el último acuerdo para renovar el órgano constitucional.

Luego, Iglesias se metió en un jardín, hablando de la "financiación ilegal del PP", sólo 24 horas después de conocerse la imputación de su amigo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en un juzgado que investiga lo mismo en el caso Neurona.

"Tampoco se entiende que el PP se haya financiado ilegalmente durante décadas... entiendo que se cambien de sede, pero deberían dejar de robar, nada más, porque eso no es normal". Y cerró su respuesta preescrita con una repetición de una amenaza que a muchos populares les suena a peligrosa democráticamente hablando: "Vienen ustedes aquí a insultar y patalear, pero lo harán durante mucho tiempo y nosotros mientras seguiremos gobernando".