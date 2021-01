Moncloa comunica a la UE que subirá los años de cálculo de las pensiones en contra de Pablo Iglesias

El documento enviado definitivamente a la Comisión Europea sí incluye la ampliación del periodo de cotización necesario para el cálculo de la pensión. Concretamente, en la página 10 del escrito remitido a Bruselas -al que ha tenido acceso este periódico- se lee: "Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación".

Las fórmulas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el abordaje de la reforma laboral fueron los dos asuntos más discutidos en el seno del Gobierno. El documento, elaborado por los ministerios de José Luis Escrivá (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos), se hizo esperar casi un mes más que los anteriores 29 enviados a Bruselas, y no fue culminado hasta hace 10 días.

Y sólo después de durísimas discusiones en el seno del Gobierno y de filtraciones interesadas desde el bando del PSOE y el de Unidas Podemos.

Encabezamiento de la ficha 30 enviada a la Comisión Europea: Reformas en el ámbito laboral y de pensiones. E.E.

Este texto está fechado el 18 de enero, y es la última de la treintena de "fichas" que tenía que mandar el Ejecutivo a las autoridades de la Unión para completar el 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia' de la economía española. Con ello, Moncloa cumple el primero de los requisitos a los que obliga la Comisión para empezar el trámite legal de los 140.000 millones que le corresponden a España.

Bronca Escrivá-Iglesias

Las amenazas de ruptura lanzadas desde el entorno de Pablo Iglesias, de hecho, lograron que Moncloa introdujera un cambio en los párrafos preparados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

El texto final enviado a Bruselas mantiene la "ampliación", pero no se cuantifica expresamente. Como ya informó EL ESPAÑOL, se eliminó a última hora la referencia expresa de que se pasaría "de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva", que sí constaba en el borrador de José Luis Escrivá.

A pesar de esta inconcreción, el ministro Escrivá presumía este miércoles de la "buena receptividad" que habían tenido las nueve reformas de las pensiones que incluye el documento remitido a la Comisión Europea, en contraste con la vaguedad de los de otros países "o mirando los componentes que han hecho otros ministerios".

El ataque iba dirigida directamente a Pablo Iglesias, como dejó claro de inmediato: "Conozco todos los documentos", aclaraba durante una entrevista en RNE, "y me parece que lo de las pensiones que yo he mandado es más concreto que lo que se dice sobre la dependencia. A ver qué dice Bruselas", dijo en referencia al texto elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

El nerviosismo de Escrivá en la última semana le ha llevado a una sobreexposición mediática: concedió varias entrevistas en las que negó la existencia de documentos después publicados por la prensa. Acusó a Unidas Podemos de querer "apropiarse del relato" de las pensiones. E incluso protagonizó la rueda de prensa del Consejo de Ministros -provocando malestar en Unidas Podemos-, en la que presentó el acuerdo sobre los ERTE que lideró Díaz, la titular de Trabajo, del ala morada.

Escrivá: "No ha existido y no va a existir" la subida de años para calcular la pensión.

Pero fue su pelea en Onda Cero acusando a Iglesias de filtrar mentiras para construir una "narrativa malévola", al día siguiente de que Moncloa enviara su reforma de pensiones a las instituciones europeas, la que sacó todo el pus de las heridas internas del Ejecutivo a la luz.

En una discusión acalorada con Carlos Alsina, llegó incluso a negar su propia idea de ampliar el periodo de cotización para el cálculo de la pensión. Y sugirió que desde el mismo Gobierno alguien buscaba "desviar la atención" con algo "que no ha existido y que no va a existir".

"Lo han dejado solo"

No sólo existía, como quedó demostrado, sino que sigue existiendo, como se puede comprobar en el documento final, en poder de este periódico.

Fuentes del Gobierno interpretaron el episodio de Onda Cero el martes 19 de enero como la reacción de Escrivá al desgaste de haberse quedado "solo y desautorizado" tras haber defendido una idea en la que contaba con el impulso de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el amparo del presidente, Pedro Sánchez. El equipo presidente.

La propuesta por la que Moncloa comunica a la UE que sí subirá los años de cálculo de las pensiones está encuadrada en la Reforma 4. Adecuación de las carreras de cotización a la realidad laboral.

"Un recorte inadmisible"

La iniciativa, de hecho, no sólo elimina la concreción de la ampliación en 10 años del periodo de cotización. También suprime el ahorro que ésta podría suponer según el cálculo que había hecho el equipo del ministro de Seguridad Social.

El ministro José Luis Escrivá apostilla al vicepresidente Pablo Iglesias, en presencia de la ministra María Jesús Montero.

El borrador aseguraba que "el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%".

Una cifra que ya se había filtrado previamente desde fuentes del Gobierno, durante el mes y medio largo en el que se estuvo discutiendo la reforma en el seno del Ejecutivo.

De hecho, ese "6,3%" fue lo que permitió al entorno de Iglesias calificar la idea de un "recorte inadmisible", para oponerse frontalmente a ello: "No sólo no está en el acuerdo de coalición, es que no lo incluye el Pacto de Toledo y al PSOE no le dan los votos para eso... no llegara al Congreso, no se va a votar".

Los morados lograron, finalmente, su objetivo. Pero sólo en parte, porque la "ficha número 30" enviada a Bruselas mantiene el plan. Eso sí, mezclando convenientemente los párrafos que iban por separado en el borrador. Así, se vincula la ampliación del periodo de cotización a "la posibilidad de elección de los años" por parte del trabajador, para eliminar los más lesivos, y una "revisión del procedimiento de integración de las lagunas en la carrera profesional".