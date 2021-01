Escrivá ve interpretaciones "malévolas" en el debate del cómputo de las pensiones

Tras el acuerdo para la extensión de los ERTE hasta mayo, la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones vuelven a situarse en el centro del debate. Esta semana, el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea la hoja de ruta que compone el plan de recuperación. Por su parte, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha defendido nuevamente que el sistema de pensiones es "sostenible", pero ha evitado posicionarse en contra de una revisión del cómputo de los años.

"El marco laboral ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay que hacer un análisis riguroso para poder contestar a las recomendaciones del Pacto de Toledo", ha explicado Escrivá esta mañana en una entrevista a Onda Cero.

Sin embargo, el ministro se ha mostrado consternado porque el foco se haya puesto sobre la cuestión del cómputo de años. Escrivá ha explicado que los documentos remitidos a Bruselas se basan en el mantenimiento del poder adquisitivo, la cotización de los autónomos en función de los ingresos reales y el complemento de maternidad.

Interpretaciones "malévolas"

La tensión entre la cartera de Escrivá y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que hace unos días aseguró que el tema de las pensiones constituía una "línea roja". El ministro de Seguridad Social ha asegurado que se trata de un debate que busca "desviar la atención" con algo "que no ha existido y que no va a existir".

"Estamos haciendo cálculos y no sabemos todavía lo que vamos a hacer", ha reiterado Escrivá. En este sentido, ha criticado las interpretaciones "malévolas" de aquellos que "quieren generar una narrativa sobre esto" y ha subrayado que "no hace bien a los pensionistas trasladarles elementos no contrastados".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso.

"Yo no puedo estar saltando a la cantidad de cosas que han salido en fuentes ignotas", ha reprochado Escrivá durante la entrevista sobre las últimas publicaciones que reflejan las posturas enfrentadas en el seno del Gobierno.

Aunque ha eludido posicionarse en contra de una modificación en el cálculo, sí ha querido enfatizar en la "brecha monstruosa" existente entre "las realidades que se viven fuera del Gobierno y lo que se ve en el trabajo dentro".

Revisar las lagunas

"Estamos trabajando con la máxima discreción para ver la máxima parametración del sistema", ha subrayado el ministro. Por ello, ha asegurado estar todavía en una fase de cálculos para detectar los vacíos dentro de las cotizaciones: "Lo que se ha enviado a Bruselas es que se estudiarán los cómputos de muchos trabajadores para ver dónde hay lagunas y poder responder así a las recomendaciones del Pacto de Toledo".

En este sentido, el ministro considera que el nivel de gasto que está asumiendo España supone una "cantidad significativa, pero manejable", ya que además está logrando llevar a cabo una protección eficaz.