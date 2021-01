Escrivá reprocha el intento por "apropiarse del relato" sobre las pensiones: "No va a tener recorrido"

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, deja en el aire las modificaciones sobre el cálculo de las pensiones. Tras haber defendido en sucesivas ocasiones que el debate sobre la jubilación no debe centrarse en el cálculo de los años, el ministro ha reiterado que poner el foco sobre esta cuestión se debe a un intento por "apropiarse de este relato, que me parece que no es correcto y que no va a tener recorrido".

En este sentido, el ministro en una entrevista concedida a La Sexta ha señalado la importancia de transmitir a los pensionistas que se ha alcanzado un acuerdo en el Pacto de Toledo.

Escrivá ha reiterado que su hoja de ruta se basa en las recomendaciones adoptadas en el acuerdo sobre las pensiones y ha asegurado que no le parece "razonable" que se divulguen cuestiones que se discuten en privado. Con todo, ha querido restar importancia a las fricciones entre los partidos de la coalición.

Retraso voluntario de la edad de jubilación

Por otro lado, ha destacado los beneficios para el trabajador que decide voluntariamente retrasar su jubilación. "Cada año que nos jubilamos más tarde. porque queremos jubilarnos más tarde, estamos cotizando más y dejando más para una pensión", ha explicado.

No obstante, ha subrayado que las medidas que todavía se están estudiando no supondrán una pérdida del poder adquisitivo, "sino ganarlo".

Escrivá ha sido cauto a la hora de hablar sobre recuperación económica y ha asegurado no querer "pillarse los dados con las previsiones". Una recuperación en la que las pensiones supondrán un gasto, según los cálculos del ministro, un 12% del PIB que se "va a intentar que sea manejable".

