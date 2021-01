Escrivá a Iglesias: "Lo que yo mandé a la UE sobre las pensiones es más concreto que lo de dependencia"

Nueva crítica entre miembros del Gobierno de coalición. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que las nueve reformas enviadas a Bruselas en el ámbito de las pensiones son "lo suficientemente concretas", y se ha mostrado confiado en que tengan una "buena receptividad" en la Comisión.

Escrivá, en una entrevista en Radio Nacional de España, ha subrayado que la reforma de pensiones de la que se ha informado a la UE es más concreta que la remitida por otros países europeos y que otros componentes enviados por el Gobierno español.

Y aquí es donde el ministro socialista ha lanzado una crítica velada a su socio de Gobierno, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. "Lo que hemos mandado a la Comisión Europea es suficientemente concreto. ¿Cómo puede evaluar o uno si esto es concreto o no? Mirando los componentes que han hecho otros ministerios. Conozco todos", ha señalado con sorna.

"Me parece que lo de las pensiones que yo he mandado es más concreto que lo que se dice sobre la dependencia. A ver qué dice Bruselas", ha añadido, en referencia a la reforma del sistema de atención a la dependencia, un asunto que depende de un Ministerio de Unidas Podemos.

"En ese componente, que es el 22, también hay cosas nuestras, pero es que se concreta hasta donde se ha podido llegar", ha aclarado Escrivá al ser preguntado si el ejemplo de la dependencia tenía algo que ver con que esta materia dependa de un Ministerio de Podemos.

Cambios

Precisamente, sobre los cambios que plantea la formación morada para elevar los ingresos por cotizaciones, el ministro no ha descartado que se vayan a estudiar en algún momento, pero ha indicado que por ahora no se han hecho los cálculos sobre unas medidas que podrían encajar o no en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

"El Ministerio responsable tiene que hacer cálculos, analizar muchos microdatos y hasta que no tengamos hechos esos cálculos, y esto no lo tenemos hecho, no puedo decir nada sobre este tema", ha insistido.

Lo mismo sucede con la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. El ministro no ha querido aclarar si se siente "más cómodo" con el actual plazo de 25 años o con extenderlo a toda la vida laboral, porque, según ha reiterado, él estará "mucho más cómodo" cuando se hayan efectuado los cálculos correspondientes a esta medida.