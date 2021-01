María Gámez: "No creo que ningún guardia civil quiera vacunarse antes que los mayores"

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, tras la demanda de algunas asociaciones para que los agentes sean vacunados en la primera fase por ser considerados servicio esencial y la polémica por la vacunación supuestamente irregular del Jemad y otros militares, ha asegurado que los guardias civiles "se vacunarán cuando las autoridades lo indiquen, no antes".

"No creo que ningún guardia quiera que se le vacune en primer lugar por delante de los mayores o los sanitarios", ha manifestado en una entrevista con Efe.

Precisamente, el enlace de la Guardia Civil con el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) fue el primero en abandonar su cargo tras la polémica vacunación. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska firmó el cese de este oficial, teniente coronel del Mando de Operaciones, el pasado viernes tras recabar información a través de la cadena de mando de la Guardia Civil y confirmar que participó en la vacunación.

Este no es el único movimiento en la Guardia Civil. El jefe del Estado Mayor del cuerpo, José Manuel Santiago Marín, remitió este viernes una instrucción en la que advierte a su personal de que nadie deberá ser vacunado frente a la Covid antes de que le corresponda según el colectivo al que pertenezca, ni podrá aceptar ofrecimientos, incluso en situaciones de vacunas sobrantes.

En paralelo, Gámez ha loado el papel de los agentes durante la pandemia de coronavirus y se ha mostrado orgullosa de que sean ellos los que custodien el transporte de la vacuna "para asegurar que llegue a destino".

Gámez cumple ahora su primer año en el cargo. Es la primera mujer en ocuparlo y considera que su discurso sobre igualdad ha sido muy bien recibido entre el Estado Mayor. No duda además en defender la imparcialidad y neutralidad del Cuerpo, en el que "no cabe ninguna actitud que vaya ni contra el Estado de Derecho, ni contra la Constitución, ni contra la igualdad de la mujer, ni a favor de los discursos del odio". "Esas actitudes no caben en la Guardia Civil".

Narcotráfico

Gámez ha valorado en la entrevista también el plan especial de seguridad en el Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico, dos años después de su puesta en marcha, pero reconoce que hay que mantener los esfuerzos porque la batalla es dura y todavía no ha acabado.

En su opinión, el plan, aprobado en noviembre de 2018, "pudo frenar una cuestión que estaba desbordada: se había perdido el principio de autoridad y se ha restablecido. Eso es ya un logro muy importante".

La directora de la Guardia Civil ha considerado que se están "haciendo las cosas razonablemente bien" pero "tendremos que sostener los esfuerzos porque todavía no ha acabado".

A pesar de que, como apunta, "no hay un día en el que la Guardia Civil, y también la Policía Nacional, no den un golpe al narcotráfico" en el sur de España, ya que las actuaciones se han extendido a casi toda Andalucía, "porque cuando se le azota en un sitio busca otro y hemos sido ágiles para afrontarlo desde otras partes" de la comunidad.

Desde 2018 se han incrementado los efectivos en 270 hombres y mujeres, además de que todas las comandancias afectadas han dedicado personal a esta batalla que, reconoce, "es dura, pero estamos logrando que lo tengan muy difícil".

"Tratamos de evitar que (los narcotraficantes) busquen a España como distribuidor de droga, lo que es complicado por nuestra posición geográfica y por la cercanía a los países productores". indica Gámez.

Según los últimos datos, desde la puesta en marcha del plan, la Guardia Civil ha llevado a cabo 428 operaciones en las que han participado 2.200 agentes.

En esos operativos se han incautado 480 toneladas de droga y 149 millones de euros, tanto en metálico como en bienes materiales. Además, se ha detenido a 3.600 personas.

Consultada después por Efe, ha señalado que el oficial de enlace ha sido cesado porque "los guardias civiles se vacunarán cuando las autoridades sanitarias lo indiquen, no antes".