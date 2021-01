Mónica Oltra contradice a Ximo Puig y pide segundas vacunas para quienes se han saltado el orden

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz del ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, ha rebajado en comparecencia pública las posibles consecuencias anunciadas ayer por él presiente, Ximo Puig, de impedir las segundas vacunaciones ("de recuerdo") a aquellas personas que se han saltado las normas para las prioridades establecidas por las autoridades sanitarias. Ha calificado las amenazas de Puig como "fruto de la indignación" general con estos hechos, pero no está de acuerdo en negarles la segunda dosis.

Oltra ha señalado que "lo que el presidente ha expresado es una posición ética. Todo el mundo lo hemos pensado. Con políticos y no políticos, por ejemplo la hermana de la directora de una residencia". Y ha añadido: "Cualquiera que haya utilizado la vía de nepotismo para vacunarse fuera el plan, obviamente indigna. Vale, pero a partir de ahí a quién se pondrá la segunda vacuna es una decisión técnica, de salud publica, regida por parámetros técnicos".

Contradiciendo el anuncio de Puig dijo que "probablemente se decidirá por no utilizar tres dosis para estas personas que ya se han vacunado" porque "más vale perder que más perder, porque si no se ponen la segunda luego nos tocarán otras dos dosis". "El presidente ha expresado una indignación pública. Es feo, es insolidario. Esto no se hace. Pero creo que la sociedad siempre tiene que ser mejor que aquellos que tienen actitudes egoístas e insolidarias", ha agregado la número dos del ejecutivo valenciano.

Respecto a las consecuencias, Oltra ha explicado que se han abierto dos líneas de investigación, desde Sanidad y desde Bienestar Social, porque algunas vacunaciones irregulares se han producido en residencias. Por eso desde sus responsabilidades como consellera de Bienestar Social ha advertido que a las residencias han entrado indebidamente personas que serán sancionadas con hasta 30.000 euros porque se trata de una falta muy grave. "Aquí hemos visto que han entrado con equipos de televisión, como si fuera un circo y además a vacunarse ellos. Dicen que parada dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿De que me salto la lista?, pues menudo ejemplo".

Por otro lado, no ha entrado a valorar la decisión judicial que obliga a la Generalitat a vacunar al personal sanitario y primera línea del sector privado, dada a conocer ayer en Alicante. "Nos vacunaremos todos, cada uno en su momento", ha explicado. En este sentido, se ha quejado de que con la rebaja de dosis entregadas por Pfizer que durará dos semanas, en la Comunidad Valenciana ya no hay vacunas para la primera dosis. Lo que queda es para la segunda.

Oltra no ha tenido empacho en denunciar el sistema de reparto de vacuna por Comunidades seguido por el Ministerio de sus socios de Gobierno, asegurando que no es normal que algunas autonomías tengan vacunas en las neveras mientras en la Comunidad Valenciana no hay material para primeras dosis. "De hecho nos faltan para las segundas dosis y nos faltan residentes mayores no están vacunados, yendo los primeros". "Por eso se ha demandado al Ministerio que las comunidades que han hecho más vacunaciones reciban más dosis, y vamos a seguir pidiéndolo", ha añadido Oltra.