Juan Carlos Campo sobre aplazar las elecciones en Cataluña: "Cuidado, es suspender la democracia"

La suspensión de las elecciones de Cataluña del próximo 14 de febrero está ya sobre la mesa, sin embargo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, avisa a la Generalitat de que "este trámite no está contemplado en la ley electoral". Pide, además, que la respuesta que se dé sea "absolutamente proporcionada porque estamos hablando de derechos fundamentales" y exige "cautela" porque se trata de "suspender la democracia".

"Estamos hablando de democracia, de estado de derecho y derechos fundamentales. Por tanto, cuidado con lo que estamos jugando", ha advertido el ministro de Justicia en una entrevista en Ràdio 4 y La 2. "Esta es una cosa muy delicada que es la vertebración de la democracia, estamos hablando de la necesidad de que haya un Gobierno operativo en 100% de facultades y más en los momentos actuales que estamos viviendo", ha añadido en plena tercera ola de contagios de la Covid-19.

"Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia", ha advertido, insistiendo en "mucha cautela ante una falta de previsión legal". Juan Carlos Campo ha citado la Comisión de Venecia, que habla de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales y ha asegurado que "si no queda más remedio podría hacerse, pero es una cosa muy muy delicada".

Campo, sobre aplazar las elecciones en Cataluña: "Es suspender la democracia"

Ante esto, el ministro de Justicia cree que es necesario estudiar con profundidad si se dan las circunstancias que se adoptaron en País Vasco y Galicia para la aplazar las elecciones. "Esta es una llamada que tiene que hacer el ministro de Justicia a la responsabilidad, al ámbito normativo y al análisis detallado de las situaciones y llegar a una medida que es grave para la democracia como es la suspensión de unos comicios", ha señalado.

Campo considera, por tanto, que sería una muestra de normalidad que las elecciones catalanas se celebrasen a pesar del aumento de los contagios -casi 5.000 en las últimas 24 horas- y que sería una buena noticia que el presidente de la Generalitat pueda verificar que sean el 14 de febrero.

Preguntado por si los presos independentistas podrían presentarse a unas elecciones si son indultados y se atrasan los comicios, Campo ha respondido: "Sinceramente, no creo que se puedan aplazar tanto. Es posible, pero lo veo bastante difícil".

"Intromisión partidista"

Ante estas declaraciones de Campo, el candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, le ha acusado de incurrir en "una intromisión partidista escandalosa" en el debate sobre si posponer o no las elecciones.

"Es alucinante que un hombre de leyes no sea lo suficientemente ecuánime como para advertir de que un estado de derecho democrático debe garantizar el derecho a voto", ha afirmado.

El PSC, en contra

El Govern ha planteado ya a los partidos la opción de aplazar las elecciones catalanas hasta mayo o junio si se determina que la actual evolución de la Covid-19 no permite votar con seguridad el próximo 14 de febrero, una opción que todas las formaciones se abren a debatir excepto el PSC.

Los socialistas, que presentan como candidato al ministro de Sanidad Salvador Illa, consideran que no hay motivos para posponer los comicios porque no hay confinamiento domiciliario, circunstancia que sí se daba en las elecciones fallegas y vascas. Advierten, además, que la decisión no le compete al Govern sino a la Junta Electoral Central porque las elecciones se convocaron automáticamente.



"La legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas y que, de hecho, las elecciones han sido convocadas automáticamente y no por una decisión del Govern. Quien no ha convocado, no puede aplazar", sostiene el PSC en un comunicado.

El resto de partidos de la opisición sí apoyarían un aplazamiento. Ciudadanos y la CUP han sido los que más abiertamente han apostado por buscar una nueva fecha: "No me veo haciendo campaña mientras colapsan las UCI", ha dicho el candidato naranja, Carlos Carrizosa.

Los 'comuns' también se inclinan por postergar las elecciones pero piden incorporar a los agentes sociales en la decisión final y exigen que se fije una fecha alternativa cuanto antes. El PP tampoco se opondrá al aplazamiento si los expertos lo recomiendan para garantizar la seguridad de la población.



"Electoralismo" de Illa

ERC, partido del Govern, su dirigente Sergi Sabrià ha pedido "corresponsabilidad" a todos los partidos y ha acusado al PSC y a Salvador Illa de hacer "electoralismo" con su postura. "Debe ser el único ministro de Sanidad que pone los intereses electorales de su partido por encima de los colectivos", ironizó este miércoles.

Su socio de Gobierno, JxCAT, también carga contra el PSC, al que acusan de tener "prisa" en celebrar las elecciones para que su primer secretario, Miquel Iceta, pueda ser ministro.

Casi 5.000 contagios

Más allá de las posturas de los partidos políticos, la tercera ola de la epidemia en Cataluña sigue agravándose: en las últimas 24 horas se han notificado casi 5.000 contagios y hay 2.501 personas hospitalizadas con la enfermedad, 493 de las cuales están graves en la UCI.



Ante estos datos y los malos augurios de los expertos para las próximas semanas -un informe situaba el pico de presión hospitalaria a pocos días del 14 de febrero-, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha opinado que "desde el punto de vista epidemiológico, no es el mejor momento para celebrar unas elecciones".