Salvador Illa seguirá en Sanidad durante toda la precampaña catalana: Sánchez aplaza el relevo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña en elecciones del próximo 14 de febrero, seguirá al frente del Ministerio de Sanidad durante toda la precampaña electoral. Pedro Sánchez aplaza así el relevo del ministerio en un momento crucial para el fin de la pandemia: cuando las vacunas empiezan a llegar a España y la tercera ola amenaza con descontrolarse.

Así lo ha desvelado el propio Salvador Illa en una entrevista al periódico La Vanguardia en la que considera que "en 15 días de campaña hay tiempo para explicar nuestra propuesta a los catalanes". "Dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña electoral. Hasta entonces voy a ocuparme de mis tareas como ministro", ha destacado.

La campaña para las elecciones catalanas empieza el próximo 29 de enero. Preguntado sobre si utilizará el cargo de ministro para hacer campaña electoral, Salvador Illa rechaza esa posibilidad, asegurando que desempeñará "el cargo como hasta ahora" y que hará campaña "cuando llegue el momento".

En los últimos días se han barajado varios nombres para el relevo de Salvador Illa al frente de Sanidad. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, es la que suena con mayor insistencia, pero en la quiniela está también María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, o Rafael Bengoa, exconsejero de Salud de País Vasco.

Sin embargo, lo que sugieren las palabras de Salvador Illa es que ese relevo no sería inmediato, sino que se esperaría a finales de enero para hacerlo efectivo. Esto supone que el Ministerio de Sanidad funcionará hasta entonces en una especie de interinidad, a la espera que Sánchez defina el sucesor de Illa.

El ministro considera que su salida de Sanidad en este momento de la pandemia no responde a "un acto partidista". "Contribuir a ofrecer un go­bierno que trabaje para el reencuentro en Cataluña, para mejorar la convivencia, no es un acto par­tidista sino de servicio público", destaca.

El ministro ha reconocido también que la "posibilidad" de su candidatura a las elecciones catalanas se habló "desde mitad de noviembre", pero quiso precisar en la entrevista que "la decisión no se tomó hasta el último momento". "El día antes de hacerlo público yo no lo comuniqué, pero entiendo que le correspondía a Iceta y dependía de él", justificó.

"Iceta ha hecho un acto de generosidad poco habitual en política. Él renuncia a lo que quería y yo asumo una responsabilidad a la que no aspiraba. Me dijo que hago falta aquí, que no podemos afrontar las elecciones como unas más, que hay que romper la dinámica de resignación. Y no me puedo cruzar de brazos", ha manifestado Illa.

Iceta, ¿ministro?

Miquel Iceta, por su parte, ha señalado este sábado que, por lo pronto, "no hay nada confirmado" sobre las informaciones que le sitúan dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a que ha asegurado, en declaraciones a La Sexta, que el presidente del Gobierno siempre le ha trasladado que le gustaría contar con él, Iceta señala que eso no tiene por qué significar responsabilidade al frente dun ministerio.

"Puede significar ser ministro o estar en la Ejecutiva del PSOE", destacó, reconociendo que le encantaría trabajar con el jefe del Ejecutivo.