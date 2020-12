Carmen Calvo no descarta vacunarse de la Covid-19 en público para que se "confíe en la ciencia"

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha valorado este viernes la opción de vacunarse en público contra la Covid-19 para que la sociedad española "confíe en la ciencia", y ha apelado al "sentido común" para pedir "moverse lo menos posible" en Navidad porque las fiestas de este año "no son como todas".



"Yo soy una ciudadana y cumpliré las normas del grupo que me toque. Si hace falta que lo haga en público, también lo haré", ha asegurado en una entrevista en RNE, antes de recalcar que el país cuenta con una "gran estructura para vacunar" y que la sociedad española tiene "mucha confianza" en las inyecciones, habida cuenta de las cifras de la vacunación contra la gripe.



La también ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha explicado que para que "todo lo avanzado no se venga atrás", es necesario que la población sea responsable y celebre las navidades con su núcleo más cercano para que estas fechas den "un poco de ilusión" y así "seguir tirando de este país".



También ha subrayado la importancia de "llamar a la prudencia" a las personas que estén "tentadas" de saltarse las normas y "pongan en riesgo a la mayoría".



Respecto a las confusiones sobre la definición de "allegados", la vicepresidenta ha considerado que "se entiende muy bien" y que "no hace falta un tratado lingüístico" para comprender que "son las personas que están en tu vida".

La número 2 del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha explicado igualmente que Moncloa está "valorando" la resolución del Consejo de Transparencia que ordena al Ministerio de Sanidad a revelar los nombres del comité de expertos encargado de asesorar al Ejecutivo en la pandemia.



En este sentido, ha insistido que el Gobierno "cumple con todas las normas" de transparencia y protección de datos, pero que, al mismo tiempo, los funcionarios que conforman dicho comité "tienen derecho a preservar sus datos como todos los demás".