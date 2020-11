Letizia sustituye al Rey por primera vez: "Le he dado mucha envidia cuando me he despedido"

La Reina Letizia ha inaugurado este miércoles en Sevilla la edición del congreso Tourism Innovation Summit (TIS 2020). Se trata del primer evento al que acude sustituyendo al Rey Felipe VI que no ha podido asistir por estar en cuarentena desde el lunes tras un contacto estrecho con un positivo por Covid-19.

Ha sido la propia monarca la que ha destacado la ausencia del Rey. Durante su discurso ha trasladado un saludo por parte de Felipe VI asegurando que le hubiera gustado mucho estar en la cita turística que acoge Sevilla. "Le he dado mucha envidia cuando me he despedido esta mañana", ha contando Letizia como anécdota.

Fue este lunes cuando Zarzuela anunció que el Rey tenía que guardar cuarentena tras dar positivo un contacto estrecho, concretamente alguien de su equipo de seguridad, según aseguraron a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al monarca. Es la primera vez desde el inicio de su reinado que supedita su calendario a una cuestión médica.

España es líder mundial en turismo. Nos avalan la excelencia de nuestros profesionales del sector y el inmenso patrimonio natural, cultural, gastronómico y social de nuestro país. Este foro será un gran impulso que permitirá orientar el futuro de nuestra industria turística. pic.twitter.com/ENcRLnmOpI — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 25, 2020

En esta primera puesta en escena, la reina también ha transmitido, en nombre del Rey Felipe VI, la importancia del sector turístico para la Casa Real al estar sufriendo el impacto de la pandemia. Igualmente, ha tenido palabras para las personas que han perdido la vida a causa de la Covid-19.

Además del protagonismo del turismo, la intervención de la reina ha estado marcada por su recuerdo en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al guardar un minuto de silencio antes del inicio del acto. "Muestra el compromiso de una sociedad que desde todos los ámbitos rechaza esta violencia y trabaja para eliminarla", ha dicho.

El minuto de silencio en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un modo de simbolizar el compromiso de una sociedad que, desde todos los ámbitos, expresa su rechazo contundente a esta violencia y trabaja para eliminarla. #ViolenciaDeGenero pic.twitter.com/QetLWoR78o — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 25, 2020

Letizia ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, entre otras autoridades. Tras los discursos, han paseado por los expositores del congreso.