Simancas, contra el PP tras el 'sí' de Bildu: "Asco de miserables que gobiernan con herederos de Franco"

Rafael Simancas ha estallado contra el Partido Popular tras sus críticas al PSOE por el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso afirma que le produce "asco" escuchar a "tanto miserable" poner en cuestión la "moralidad" del PSOE en la lucha "contra el asesinato político" y les ha recordado que su partido lleva "140 años enterrando víctimas propias".

A través de un mensaje de Twitter, Simancas ha rechazado las críticas procedentes de políticos del PP, a quienes se ha referido como aquellos que "gobiernan con los herederos nostálgicos de la dictadura asesina de Franco", en clara referencia a Vox.

Sin embargo, Simancas ha optado por no responder a barones y socialistas históricos contrarios al pacto con EH Bildu, como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que denunció la semana pasada que Podemos está marcándole la agenda al Gobierno y que el pacto con los de Otegi "no tiene un pase".

También el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha sumado este lunes su voz a la de los socialistas críticos. "Hay muchos españoles y muchos socialistas con un nudo en la garganta que es un grito, un grito que no sale por sentido de la responsabilidad: '¡Con Bildu no!'".

"Indignidad moral"

Este fin de semana, el presidente del PP, Pablo Casado, consideraba que los pactos del Gobierno con Bildu son "de una indignidad moral que tiene que acabar" y que no se puede pactar con ellos porque "reinvindican el terror".

"No se puede mandar un mensaje de que la gente que ha matado 850 personas en España son socios homologables en el entorno político en el que sus padres desarrollaban su vocación pública" y que en España "se pactaba con un partido que no reniega de esa dictadura del terrorismo", lamentó Casado este sábado.

Un día después, Casado replicaba al ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que con Bildu no se puede pactar porque "justifica y reivindica" el terror de ETA. Lo hizo a través de Twitter en respuesta a una

entrevista en El País en la que el socialista afirmaba que el partido abertzale se ha comportado con mayor responsabilidad que el PP al apoyar los Presupuestos de 2021.



"40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas", ha defendido Casado.

"No hay decencia"

A estas declaraciones de Ábalos también respondió la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. "No hay decencia ya con tal de estar en el poder", opinó.



"La deriva del PSOE en manos de Sánchez no tiene límites morales", dijo Gamarra a través de su cuenta de Twitter. Gamarra ccriticó que los socialistas pongan por delante a quienes no condenan el terrorismo, con más de 850 personas asesinadas en España, "que a un partido que ha luchado contra él".