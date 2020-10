Javier Ortega Smith acusa al PP de "ingratitud" y de hacer una "oposición contemplativa"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado la actitud del Partido Popular de no apoyar la moción de censura como un gesto de "ingratitud" y le ha acusado de hacer una "oposición contemplativa".

Este lunes Casado acusó a Vox de proponer la moción de censura por no "estar gestionando en ninguna parte de España". Preguntado sobre estas declaraciones, Ortega Smith calificó de "ingratitud" las palabras del líder del PP. "Me parece de una ingratitud absoluta decir que no estamos gestionando, cuando hemos sido clave en los gobiernos de tantas comunidades, sin pedir un sillón ni pedir nada a cambio. Nosotros hemos demostrado una generosidad sin precedentes, no hemos pedido nada que no fuera el cumplimiento de un programa", explicó.

Ortega Smith rechazó que la moción "fortalezca a Sánchez", destacando que lo que "fortalece al Gobierno es la oposición contemplativa que hace el PP, hacerle una oposición frontal no le fortalece, de no ser así no estarían tan nerviosos".

Casado ha asegurado este lunes que la moción de censura no le importaba y no iba " a perder ni un minuto" con ella. Ortega Smith lamentó que "muchos pidan unidad de la derecha pero luego no estén dispuestos a demostrarla". "Muchos dicen que la derecha tiene que unirse, pero cuando tienen la oportunidad de demostrarlo se quedan al margen", recalcó.

Ortega Smith aseguró que este es el momento perfecto para hacer una moción de censura" frente a la actuación del gobierno, una vez que esta permitirá "explicar todas las mentiras del Gobierno, levantar todos los velos y defender nuestras ideas".

Sobre la imposibilidad de que esta moción de censura salga adelante, Smith ha considerado que "presentarla es dar esperanza a muchos españoles que la han perdido".