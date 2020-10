Irene Montero, sobre la imputación de Pablo Iglesias: "Sería un escándalo internacional"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fuera imputado se trataría de "un escándalo internacional". Montero no "concibe" que Iglesias acabe siendo investigado por los tres presuntos delitos que apunta el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en su exposición razonada.

"No solamente un escándalo internacional, sería imposible. No contemplo esa opción", ha dicho Montero en una entrevista a 'La hora de La 1', en TVE. Defiende que el llamado 'caso Dina' no es más que una operación político-mediática para tumbar a Podemos y hoy al Gobierno del que forma parte este partido.

La ministra, convencida de que "se fabrican pruebas y escándalos mediáticos" contra el "espacio electoral" de Podemos, ha acusado al PP de "seguir controlando por detrás" el Poder Judicial "bloqueando intencionalmente la renovación" del órgano de gobierno de los jueces. "Incumple explícitamente la Constitución porque quiere utilizar todas las herramientas a su alcance para intentar ir contra este Gobierno".

@IreneMontero sobre una posible dimisión de Pablo Iglesias en caso de que se abra una investigación contra él: "No contemplo esa opción. Sería un escándalo internacional".





Nueva ley del aborto

Preguntada por el aborto, Montero sostiene que "una mujer de 16 o 17 años puede estar preparada" para tener la última palabra en caso de debatirse entre continuar con un embarazo u optar por el aborto. "Claro que creo que lo está", ha respondido este viernes en una entrevista en 'La hora de La 1', en TVE.

La semana pasada, Montero anunció en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que el Gobierno ha comenzado a trabajar en la derogación de la ley de 2015, con Mariano Rajoy en la Moncloa, que obliga a la autorización paterna o de los tutores legales para que menores de 18 años puedan poner fin a la gestación.

@IreneMontero sobre la reforma de la ley del aborto para que las mujeres de más de 16 años puedan abortar sin el permiso de sus padres: "Creo que una mujer de 16 o 17 años puede estar preparada para tomar esa decisión".





Argumenta la ministra que con 16 años ya se es "madura" y de hecho "se puede actuar con autonomía en cuestiones fundamentales de orden sanitario, laboral o educativo". Ha puesto como ejemplo que con esa edad, una joven "puede autorizar una intervención médica a vida o muerte".

Sobre el calendario, Montero ha aclarado que aún restan meses para que el proyecto llegue al Consejo de Ministros, que su desarrollo "está en fase muy inicial".