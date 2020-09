Francia decide la entrega a España de Josu Ternera por la financiación de ETA

La Justicia francesa ha decidido este miércoles la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el sumario de la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas". La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París comunicó al exdirigente etarra - que se encuentra en libertad condicional- que tiene ahora tres días para recurrir ante el Supremo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes próximas a la lucha antiterrorista, se trata de una de sus condenas en Francia.

El traslado, pese a la decisión de la justicia francesa, no está próximo y la decisión todavía no es firme. No se le trasladará esta semana, y su defensa puede todavía apelar la medida adoptada. Esas mismas fuentes destacan que no se le espera para "antes de seis meses o un año".

Su eventual entrega a España, en todo caso, quedaría diferida a la resolución de los distintos casos que tiene pendientes con la Justicia francesa.

Distintas extradiciones

No es el primer caso por el que el Tribunal de Apelación de París aprobó extraditar al etarra a territorio español. El pasado mes de enero, la justifica francesa ordenó su extradición por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que asesinó a 11 personas, 6 de ellas niños.

La entrega del sanguinario dirigente de ETA se viene retrasando desde entonces porque la defensa del exdirigente de ETA recurrió la medida ante el Tribunal Supremo francés.

El mismo tribunal galo también reclamó a la Justicia española precisiones sobre las otras cuatro demandas de entrega emitidas por España. Una era una extradición y otras dos tenían forma de euroorden.

Una de ellas es sobre la que acaban de pronunciarse ahora los tribunales galos, sobre la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas". La otra que tiene pendiente es la que le reclama por crímenes de lesa humanidad, puesto que era miembro de la cúpula de la organización terrorista entre los años 2004 y 2007. Y participó, por ello en la decisión de qué atentados se cometían en aquellos años no tan lejanos.

Vida de asueto en París

Urrutikoetxea estaba encarcelado en una prisión francesa desde que fue detenido en ese país en mayo del año pasado tras 17 años fugado. Desde que comenzó la epidemia ha pedido salir en libertad provisional con cautelares al tener 70 años y sufrir varias patologías. El pasado 30 de abril la justicia francesa rechazó la última de sus peticiones de libertad. Sin embargo, a principios de este verano se la concedieron.

Ternera reside, desde entonces, en el sofisticado barrio de Le Marais, en una de las zonas más lujosas y exclusivas de París. Se instaló allí una vez fue puesto en libertad vigilada tras pasar catorce meses en prisión y a la espera de resolverse la demanda de extradición solicitada por la Justicia española.

En la próxima Nochebuena cumplirá 70 años, podrá salir de lunes a viernes dos horas por la mañana y cinco por la tarde. Los fines de semana, seis. Lleva incorporada una pulsera electrónica de control, y tiene orden de no abandonar el país.