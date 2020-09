El ministro Garzón acusa al Rey de 'maniobrar contra el Gobierno' e 'incumplir la Constitución'

☕️ @Jaumeasens celebra que Felip VI no presideixi avui l'entrega de despatxos als nous jutges a #Barcelona.



🗣️ "Per mi seria fantàstic que el Rei no vingués mai més a Catalunya. Cada cop que ve obre una ferida"#GemmaNiergaRTVE @RTVECatalunya pic.twitter.com/Nza1uog20R