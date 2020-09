Iglesias apela al pacto firmado con Sánchez para no negociar con Cs: "Hay un documento que es ley"

La predisposición de Inés Arrimadas y del PNV a negociar los Presupuestos ha situado a Podemos en una posición complicada con su socio de Gobierno. Si Pablo Echenique y Alberto Garzón abrieron la puerta a esa negociación, Pablo Iglesias la ha cerrado de un golpe. En una entrevista con Público, el vicepresidente primero del Gobierno se ha aferrado al acuerdo programático que firmó con Pedro Sánchez en noviembre del pasado año como base de cualquier acuerdo, lo que de facto elimina las exigencias de Ciudadanos para sentarse en la mesa.

"Hay un documento que es ley. [...] Este texto es el que va a condicionar la elaboración de los Presupuestos y, a partir de ahí, si tenemos un Gobierno de izquierdas, parece muy complicado que este pueda ponerse de acuerdo con formaciones políticas que gobiernan en la dirección contraria a lo que ha venido haciendo el Gobierno en todo este tiempo", asegura el vicepresidente segundo.

El líder de la formación morada defiende el "diálogo con todos" pero al mismo tiempo constata la incompatibilidad con la formación naranja. "Con quien gobierna con Vox, con quien está blanqueando a la ultraderecha, creo que es muy, muy difícil, aunque a algunos les pudiera gustar. La realidad es la que es", expone.

Con esto, queda claro que las estrategias de los socios de coalición son dispares. Mientras que este domingo la vicepresidenta Carmen Calvo afirmó que la única preferencia es "que haya Presupuestos", Iglesias deja claro que la "obligación" del Gobierno es "conseguir el sí del PNV, de ERC, de EH Bildu, de Más Madrid y de Compromís".

El camino hacia los Presupuestos esbozado por el PSOE pasa por reconocer que "ni los dos partidos del Gobierno sacarán las cuentas que quieren al 100%, ni la señora Arrimadas se va a colocar en posición de veto", pero según Iglesias las líneas rojas ya vienen definidas por Ciudadanos y "además de una aritmética viable tiene que haber una política viable".

"Quien dice que su objetivo político es que las ideas de Unidas Podemos, que es una fuerza que gobierna en España, no se noten en los presupuestos, creo que se está excluyendo de negociar unos presupuestos con un Gobierno del que forma parte Unidas Podemos", matiza Iglesias.

Programáticamente, uno de los principales escollos que separan a Ciudadanos de los Presupuestos de PSOE-UP es la fiscalidad. Una posible subida de impuestos, anunciada hace unos meses por Sánchez, queda fuera de las recetas de los naranjas. Es más, en los últimos días, desde las filas de UP han dejado constancia que se abren a las negociaciones con Cs pero no renunciarán a la subida de impuestos.

En el acuerdo de Gobierno se hace referencia a una reforma del impuesto de sociedades que garantice "una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos" y precisa, entre otras cosas, que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".

Monarquía

En la entrevista, el líder de Podemos asegura que "más temprano que tarde vamos a tener en España una república". Este tema también crea fisuras entre los socios de Gobiernos, más acusadas tras la polémica salida del rey emérito de España.

Mientras que los socialistas, que vienen de una tradición republicana, están asentados en el argumento de "cumplir el orden constitucional" y en la defensa del trabajo del actual monarca, Iglesias defiende que "los últimos acontecimientos que afectan a Juan Carlos I son indisociables de la institución monárquica".

"La monarquía en España es Juan Carlos I, hasta el punto de que su nombre aparece en la Constitución española", esgrime el líder de Podemos, que considera que las bases socialistas obligarán al partido a "girar tarde o temprano".

Sobre el sistema del Estado, el líder de Podemos cree que la crisis provocada por la emergencia del coronavirus "ha demostrado que las soberanías compartidas son una realidad en España" y defiende que "en un país como España, en el que conviven diferentes culturas y también diferentes instituciones de profundas raíces históricas, lo que mejor funciona es un modelo federal o confederal".

Causas judiciales

Podemos cuenta en su haber varias causas judiciales pendientes. Sobre el llamando caso Dina, en el que se investiga el robo del móvil a Dina Bousselham, antigua asistente del líder de Podemos, cuyo contenido se acabó publicado en varios medios de comunicación, Iglesias defiende que "se hicieron informes tratando de fabricar pruebas falsas para acusar a Podemos de delitos gravísimos".

"Creo que hay hechos que son incontestables. Aquí lo que parece que habría que perseguir es que en el ordenador del comisario Villarejo apareciera una copia del contenido de un teléfono que le fue robado a una persona de mi equipo. Y el contenido de ese teléfono ha quedado acreditado que le fue entregado por Villarejo a periodistas", esgrime como defensa.

El líder de la formación morada considera que "probablemente si al Partido Popular se le hubiera investigado como se nos investiga a nosotros, muchos de sus dirigentes estarían en la cárcel" y, en la línea del la estrategia defensiva comparativa, asegura que "por los enemigos que tenemos y por el poder de estos enemigos, no nos podemos permitir ni hacer una cuenta mal. Y eso creo que la gente lo sabe".

Polémicas

En la entrevista, Iglesias también se refiere a la vuelta a las aulas y, huyendo de la polémica sobre la gestión de la ministra de Educación, Isabel Celáa, defiende su trabajo: "Me consta que el ministro de Universidades y la ministra de Educación se están dejando la piel para que las condiciones de vuelta a clase sean aseguradas al máximo en las comunidades autónomas".

En cuanto a la reforma pendiente del Consejo General del Poder Judicial, acusa al PP de usarla como "ariete del Gobierno". "Lo dijo la propia Cayetana Álvarez de Toledo cuando señaló que lo único que les queda para hacer caer este Gobierno es la Justicia. Lo dicen abiertamente, crispan, insultan, entran en una estrategia trumpista de bulos y desinformación...", añade.

En la entrevista, el viceprensidente también cuestiona la imparcialidad de los jueces. Preguntado por las protestas que ha sufrido en los últimos meses, que le obligaron incluso a cancelas sus vacaciones, apunta que "cuando llega una denuncia ante un juez o una jueza y te dice "no, esto no es acoso", uno se queda con la sensación de "¿Estaría diciendo lo mismo si fuera un ministro del Partido Popular?". Porque en el pasado no ha sido así. Uno tiene la sensación de que no siempre se actúa de la misma manera según quién sea el ofendido.